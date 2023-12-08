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TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Sinop'ta Balıkçılık Sektörü Temsilcileriyle Buluştu

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TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ili kapsayan araştırma gezisi kapsamında Sinop'ta, balıkçılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Komisyon üyeleri, Sinop'ta bulunan balıkçı barınağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve sektör temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ili kapsayan araştırma gezisi kapsamında Sinop'ta, balıkçılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in başkanlığını yaptığı komisyon üyeleri kentte ilk olarak Demirci köyünde bulunan balıkçı barınağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ardından Sinop Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katılan milletvekilleri, burada sektör temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Karayel, burada yaptığı konuşmada, saha çalışması öncesi TBMM'de işin teorik kısmıyla ilgili tüm tarafları dinlediklerini söyledi.

Saha çalışmasıyla hedeflerinin doğru ne ise onu bulmak olduğunu vurgulayan Karayel şöyle konuştu:

"Şu ana kadar sahada çok önemli hususları gördük. Sıkıntıları yerinde görme fırsatımız oldu. Ayrıca çözümleriyle ilgili ilgililerinden çözüm odaklı bilgiler alma fırsatımız da oldu. Dolayısıyla bunları rapor yazarken değerlendirip, hatta rapora kalmadan çözebileceğim hususlar içinde adımlar atmak istiyoruz. Çünkü ilgili bakanlıklarla irtibat halindeyiz. Tabii bazı şeylerin çözümü daha pratik hızlı olabiliyorken, biraz daha zamana ihtiyacı olan çözümler olabiliyor. Bu çözüm yelpazesi zaman açısından biraz farklılık gösterebiliyor."

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. ??????????????

Kaynak: AA / Ekonomi

Balıkçılık Karadeniz Sinop Balıkçılık Politika Ekonomi Güncel Haberler

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