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Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Mart Ayında Arttı

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Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), martta aylık bazda yüzde 1,16, yıllık bazda yüzde 49,93 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), martta aylık bazda yüzde 1,16, yıllık bazda yüzde 49,93 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,16, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,67, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,93 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 37,5 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,81, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,35 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 46,74, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 72,55 yükseliş görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 22,78 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 26,85 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 165,31 ile veteriner harcamaları ve yüzde 90,86 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Aylık düşüş gösteren alt gruplar yüzde 1,49 ile enerji ve yağlayıcılar ve yüzde 0,24 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt grup yüzde 7,04 ile diğer tohum ve dikim materyali olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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