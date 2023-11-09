Tarımsal Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 765 çiftçiye 304 ton sertifikalı tohum dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği "Tarımsal Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde 765 çiftçiye yüzde 70 devlet destekli 304 ton sertifikalı tohum dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bütçesiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde Şırnak ve ilçelerinde tohum desteği almaya hak kazanan 765 çiftçiye 304 ton mercimek, arpa ve buğday dağıtım töreni gerçekleşti.

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende kent merkezi ve ilçelerde müracaat eden çiftçilere buğday, arpa ve mercimek tohumu dağıtıldı. Tohumlarını alan çiftçiler, yetkililere teşekkür etti. Tohum dağıtım törenine Şırnak Valisi Cevdet Oktay, Tarım ve Orman İl Müdür Müdürü Fuat Oktay, kamu ve kurum personeli ile çiftçiler katıldı.

765 çiftçiye 304 ton sertifikalı tohum dağıtıldığını belirten Şırnak Valisi Cevdet Atay, "Bunun yüzde 70'ini Tarım ve Orman Bakanlığımız, yüzde 30'unu ise çiftçilerimiz kendi kaynaklarıyla karşılıyor. İnşallah hayırlarını, bereketini görürsünüz. Buranın olmazsa olmazı tarımdır ve hayvancılıktır. Çiftçilerimiz de bu işi en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Biz de devlet olarak elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki sene de bu ürünleri gelip tarlalarınızda yerinde görürüz. Tarım İl Müdürlüğümüz burada tarımın geliştirilmesi için ciddi çalışmalar yapıyor" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, yerli ve milli çeşitlerden buğday, arpa ve mercimek tohumlarını çiftçilerle buluşturduklarını belirtti.

Sezgin, "Genel Müdürlüğümüz de bu projeyi destekledi. Projemizde 185 ton buğday, 54 ton arpa, yaklaşık 65 ton da mercimek tohumu sertifika olarak çiftçilerimize ulaştıracağız. Şırnak ili genelinde 765 çiftçimize toplamda 304 ton sertifikalı tohum dağıtmış olacağız. Bu tohumun yaklaşık bütçesi 5 milyon TL'dir. Bu 5 milyon liralık bütçede yüzde 70 kısmını Tarım ve Orman Bakanlığımız, yüzde 30'luk kısmı da çiftçilerimiz karşılamaktadır. Bu proje bölgemizde hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak hem de çiftçilerin en büyük ihtiyaçları olan tohum ihtiyacını bir nebze de karşılamayı hedeflemektedir" diye konuştu.

Şırnak Valiliğine ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne çiftçiler adına teşekkür eden Muhtar Nezir Bertan, "Çiftçilerimiz dağıtılan sertifikalı tohumlardan dolayı gayet memnun. Devletimizden çiftçilerimizin yüzlerini güldürmesini daha çok istiyoruz. Çiftçilerimizin daha gelişmesi ve kalkınması için bu tür programlara ihtiyacımız var. Devletimize minnettarız" ifadelerini kullandı.

Çiftçi Mehmet Ali Baygın, daha önce böyle projelerle hiç karşılaşmadıklarını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin, Allah razı olsun. Eskiden böyle projeler yoktu. Şimdi proje sayesinde yüzde 70 hibe desteği verdiği için devletimizden Allah razı olsun. Bu tohumlar çok uygun bir şekilde biz çiftçilere veriliyor. Bu sayede biz de rahatlıkla işimizi yapabiliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Devletten 3 yıldır tohum desteğini aldığını söyleyen çiftçi Hacı Durak ise, "Bu tohumlar çok verimlidir, faydalanıyoruz. Çok memnunuz, böyle projelerin devamını diliyoruz" dedi. - ŞIRNAK