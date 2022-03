"Tarımda teknolojik dönüşüm Türkiye ve girişimciler için büyük fırsat"

KOZAN, ADANA (İHA) - Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu girişimcilerin yetişmesini sağlamak, girişimcilik ekosistemine değer katmak ve özellikle genç girişimci adaylarını bilgilendirmek amacıyla Bursa TB Online Akademi'de düzenlenen ' Girişimcilik Zirvesi 2022', Sencer Solakoğlu ve Emrah Kozan'ı ağırladı.

Bursa Ticaret Borsası'nın, üyelerinin yanı sıra KOBİ'leri, üreticileri ve gençleri dijital dünyaya hızlı bir şekilde hazırlamak amacıyla gelişim platformu olarak hayata geçirdiği Bursa TB Online Akademi'de, Bursa Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve Organizasyon Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen 'Girişimcilik Zirvesi 2022', alanında uzman isimleri girişimciler ve girişimci adaylarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bursa Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve Online Akademi Youtube ve Instagram hesaplarından da canlı olarak yayınlanan etkinliğin ikinci hafta konukları, Feyz Çiftliği Kurucusu ve Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu ile Piksel Akademi Kurucusu ve Eğitmen Emrah Kozan oldu.

"Farklı olun, başarıyı yakalayın"

"Tarımda Girişimcilik Ruhu" temasıyla düzenlenen söyleşide katılımcılar ile bir araya gelen Feyz Çiftliği Kurucusu ve TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, girişimin başarıya ulaşmasının temelinin farklı olanı ortaya koymak olduğunu söyledi. Girişime başlamadan önce iyi bir ihtiyaç analizi yapılması gerektiğine değinen Solakoğlu, "Günümüz dünya düzeni artık girişimciler için oldukça büyük tehditler içeriyor. Dolayısıyla aldığınız riskin karşılığının olmasını istiyorsanız iyi bir fizibilite çalışması yapmanız gerekiyor. Ayrıca verimlilik ve markalaşmayı da ön planda tutmalısınız. Bir işi verimli yaptığın zaman ya da herkesten daha verimli yapabileceğine inandığın zaman başarılı olma ihtimali çok daha yüksek. Bunun için de sektör analizi çok önemli" diye konuştu.

" Türkiye, tarımda teknolojik dönüşümü kaçırmamalı"

Pandemi ile birlikte tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaştığına dikkat çeken Sencer Solakoğlu, önümüzdeki süreçte girişimciler için tarım sektöründe büyük bir potansiyel olduğunu söyledi. Bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğinin altını çizen Solakoğlu, "Maalesef bizim topraklarımız bir Ukrayna kadar verimli değil. Bilinçsiz tarım yüzünden topraklarımızı kalitesizleştirmişiz. Ancak önümüzdeki birkaç yıl oldukça önemli. Çünkü bütün dünya tarımda teknolojiye yeni giriyor. Teknoloji ile toprak analizi yaparak, verimliliği artırmak, minimum girdiyle maksimum çıktı elde etmek mümkün. Dünyanın bu evrimin içerisine yeni girdiği bir dönemde Türkiye, bundan önce tarımda yaptığı bütün yanlışlara beyaz bir sayfa açma şansı yakaladı. Eğer biz bu şansı iyi kullanırsak ki bunun için en önemli şey bilinç, eğitim ve gençlik, işte o zaman Türkiye'yi hiç kimse tutamaz. Çünkü bilinçli tarımla toprak ıslahı yaparak, 300 milyon insana gıda üretebilecek bir potansiyele sahibiz. Dolayısıyla bu süreç özellikle genç girişimciler için önemli bir fırsat. Ama bu dönemi de uyuyarak geçirirsek ithalata mahküm olmaya devam ederiz. Bu nedenle önümüzdeki 8-10 yıl tarımda reform için çok önemli" dedi.

"Girişimcilik sürekli hazır kalmaktır"

Eğitmen Emrah Kozan ise "Girişimi Mobilya Dünyaya Taşımak" temasıyla düzenlenen söyleşide, girişimciliği, uzun, zorlu, zahmetli ancak bir o kadar da keyifli ve tutkulu bir yolculuk olarak tanımladı. "Hangi sektörde çalışırsanız çalışın mutlaka bir girişimci tarafınızın olması gerekiyor" diyen Kozan, "Bugün ev hanımlarının, hazırlık okuyan bir üniversite öğrencisinin hatta lise öğrencisinin bile girişimci olabileceği bir dönemdeyiz, dijitalleşme böyle bir fırsat yaşattı. Pandemide bunun ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Artık iş bulmak yok, iş üretmek var. Çünkü kaynaklar artık sınırlı ve bu sınırlı kaynaklar içerisinde üretmeyen insan yok olmaya mahküm kalacak, aynı şey firmalar için de geçerli. Dolayısıyla yok olmamak için sürekli hazır kalmak, inovasyon yapmak zorundasınız. Eğer bu noktayı kırabilirsek ve girişimciliği gerçekten yaygınlaştırabilirsek, ülkemizin kalkınma noktasında çok daha başarılı hale geleceğine inanıyorum" dedi.

"Metaverse ve NFT'ye odaklanmak zorundayız"

Konfor alanı terk edilmedikçe, üretken olunamadığına dikkat çeken Emrah Kozan, "Girişimcilik insana en çok çözüm odaklı olmayı ve problemlere karşı dayanıklı olmayı sağlıyor. Dijitaldeki temel konu bu. Birçok firmanın havlu atmasının sebebi bu, yani her gün insan istek ve ihtiyaçları değişiyor, firmaların problemleri değişiyor. Her gün başka bir kaygıyla, başka bir problemle, başka bir ihtiyaçla geliyor. Bunu yakalayamazsanız, yaptığınız her şey havada kalır ve kazanamazsınız" diye konuştu. Teknolojinin de çok hızlı bir gelişim içerisinde olduğuna değinen Kozan, "Artık metaverse denilen bir kavramı konuşuyoruz. Bunun tek sebebi pandemi. Çünkü gerçek hayatta yapamadıklarımız bizi yeni bir ortam ve oluşuma doğru itti. Şu anda bir girişimcinin odaklanması gereken dünya burası. NFT'ye, dijital varlığa odaklanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bursa TB Online Akademi'de devam eden Girişimcilik Zirvesi'nin son hafta konukları, 28 Mart Pazartesi günü "Yazılım Dünyasında Girişimcilik" konu başlığıyla Academy Club&Pera Games Kurucusu Atıl Samancıoğlu ile 30 Mart Çarşamba günü "Girişimci Beyni" konu başlığıyla London School of Mind Kurucusu Uzm. Dr. Kerem Dündar olacak. Zoom platformu üzerinden düzenlenecek olan seminerler, Online Akademi Youtube hesabından da canlı olarak yayınlanacak. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi