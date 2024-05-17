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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 72 Milyon TL Tarımsal Destekleme Ödemesi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yapılacak olan 72 milyon 554 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu. Ödemeler, hayvan hastalıkları tazminatı desteği, bitki karantinası tazminatı desteği, hayvan gen kaynakları desteği, organik arıcılık desteği, mazot ve gübre desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği gibi farklı alanlara yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 72 milyon 554 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Ödemelerin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "Toplamda 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Buna göre, hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 64 milyon 713 bin 670 lira, bitki karantinası tazminatı desteği için 3 milyon 315 bin 20 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 1 milyon 835 bin 400 lira, organik arıcılık desteği için 1 milyon 741 bin 500 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Ayrıca 676 bin 740 lira mazot ve gübre desteği, 271 bin 670 lira ise sertifikalı tohum kullanım desteği için verilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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