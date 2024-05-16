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Tarım-ÜFE Nisan Ayında Yüzde 60,77 Arttı

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Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Nisan ayında yıllık yüzde 60,77 arttı, aylık yüzde 2,71 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Nisan ayı Tarım-ÜFE verisini açıkladı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Nisan ayında yıllık yüzde 60,77 arttı, aylık yüzde 2,71 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Nisan ayı Tarım-ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,68 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,69 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,67 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,43 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,65 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 2,27 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 11,79 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,58 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 166,06 ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 58,57 ile turunçgiller oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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