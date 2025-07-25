SYS Grup, IDEF 2025'te Üç Ülkeyle Savunma Anlaşmaları İmzaladı

SAMSUN Yurt Savunma (SYS Grup), IDEF 2025 kapsamında Pakistan, Bangladeş ve Azerbaycan ile sözleşme ve niyet anlaşmaları imzaladı.

SYS Grup, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) uluslararası başarılara imza attığını bildirdi. SYS Grup, fuarda birçok ülkeden temsilciler ve karar vericilerle görüşmeler gerçekleştirdi. Bunların sonucunda da Pakistan, Bangladeş ve Azerbaycan gibi ülkelerle anlaşma ve sözleşmeler imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Fuarda imzalanan niyet anlaşmasıyla, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, SYS Grup bünyesindeki CANiK tarafından geliştirilen 9x19 mm tabanca ve aksesuarlarının yeni tedariğine yönelik resmi iş birliği sürecini başlattı. Taraflar, söz konusu ürünlerin temini konusunda iş birliğini sürdürülebilir bir çerçevede geliştirme yönünde mutabakata vardı. Bu adım, grubun yakın coğrafyadaki müttefiklerle derinleşen savunma iş birliklerinin önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Türkiye ile derin savunma bağlarına sahip olan Pakistan ile gerçekleştirilen sözleşme ise SYS Grup'un bölgedeki etkinliğini artıran bir başka önemli adım oldu. Yapılan anlaşma, uzun soluklu bir tedarik programının ve stratejik iş birliğinin yeni fazını içeriyor. Detayları kısa süre içinde açıklanacak bu iş birliğiyle birlikte, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin SYS ürün gamına olan güveni bir kez daha teyit edildi" denildi.

Açıklamanın devamında, şunlara yer verildi:

"Anlaşma yapılan bir başka dost ve kardeş ülke Bangladeş oldu. Bu kapsamda Bangladeş Deniz Kuvvetleri için UNIROBOTICS'in geliştirdiği üzerinde düşük geri tepmeli 30x113mm orta kalibre top VENOM LR'nin yer aldığı İnsansız Hava Araçlarına Karşı Tedbir Sistemi (C-UAS) temin edilecek. SYS Grup, Bangladeş için ayrıca CANiK M2 QCB 12,7 mm ağır makineli tüfekleri donanma envanterine girdi. CANiK tarafından geliştirilen M2 QCB 12.7x99 mm ağır makineli tüfek ve entegre silah kürsüsü çözümleri, Bangladeş Donanması'na başarıyla teslim edildi. Bu teslimatla birlikte, Bangladeş Donanması'nın M2 tipi ağır makineli tüfek envanterinin yaklaşık yüzde 40'ı CANiK üretimi sistemlerden oluşuyor. Yüksek ateş gücü,entegrasyon kabiliyeti ve sahadaki performansı ile öne çıkan bu sistemler, Bangladeş'in savunma modernizasyonuna önemli katkı sunuyor."

SYS Grup Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, farklı ülkelerde karşılıklı güvene dayalı olarak kurdukları ilişkilerin sadece ticari değil, aynı zamanda stratejik bir vizyonun sonucunda şekillendiğini söyledi. IDEF 2025'i bir ürün vitrini olmanın ötesinde değerlendirdiklerini vurgulayan Aral, "Bu yıl fuar kapsamında üç farklı ülke ile gerçekleştirdiğimiz imzalar, CANiK'in sadece sahada değil, karar verici masalarda da güven duyulan bir marka olduğunu gösteriyor. Uluslararası iş birliklerimiz, üretim gücümüzün ve mühendislik altyapımızın geldiği noktayı da net biçimde ortaya koyuyor" dedi.