Suriye yeni paralar kullanacak! Paralar da Rusya yerine başka ülkelere bastırılacak

Suriye yeni paralar kullanacak! Paralar da Rusya yerine başka ülkelere bastırılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye, yeni bir para birimi kullanmayı planlıyor. Artık paralarını Rusya yerine başka ülkelerde basmayı düşünüyor. Bu karar, ülkenin ekonomik durumunu ve uluslararası ilişkilerini nasıl etkileyeceği konusunda bir dizi soru işareti yaratıyor.

Suriye yönetimi, ülkedeki ekonomik krizin ortasında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şam yönetimi yeni tasarlanan para birimini artık Esad dönemindeki geleneksel ortağı Rusya yerine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Almanya'da bastırmayı planlıyor. Bu karar, son dönemde Suriye ile Körfez ülkeleri ve Batılı aktörler arasındaki siyasi yakınlaşmanın yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

YAPTIRIMLAR GEVŞEDİ, YENİ ORTAKLAR MASADA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik bazı yaptırımların kaldırılacağını duyurmasının ardından Şam, uluslararası ekonomik temaslarını hızlandırdı. Özellikle BAE ile ilişkilerin güçlenmesi dikkat çekerken, geçtiğimiz günlerde DP World ile Tartus Limanı'nın geliştirilmesi için 800 milyon dolarlık bir ön anlaşma imzalanması bu süreci perçinledi. Avrupa Birliği'nin de Şubat ayında finans sektörüne yönelik yaptırımları hafifletmesiyle para basım süreci resmen gündeme geldi.

RUSYA'DAN UZAKLAŞMA SİNYALİ

Uzun süredir Suriye'nin para birimini basan Rusya, AB yaptırımları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Rusya'nın etkisinin sınırlanmasını hedefleyen Avrupa, yeni dönemde Suriye'nin para politikalarında daha "nötr" aktörleri teşvik ediyor. Beşar Esad'ın Aralık ayında Rusya'ya kaçmasının ardından yeni Şam yönetimi, Moskova ile ilişkilerini sürdürse de ekonomik alanda daha esnek bir çizgiye yönelmiş görünüyor.

OUMOLAT VE BUNDESDRUCKEREI MASADA

Suriye Merkez Bankası yetkililerinin, BAE merkezli Oumolat şirketiyle para basımına yönelik ileri düzey görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Almanya'da ise devlet destekli Bundesdruckerei ve özel sektör oyuncusu Giesecke+Devrient bu projeye ilgi gösteriyor. Ancak hangi firmanın üretim sürecini üstleneceği henüz netlik kazanmış değil. Ne BAE ne de Almanya'dan resmi bir açıklama yapıldı.

BANKNOT KITLIĞI ÜLKEDE PANİK YARATTI

Suriye, halihazırda ciddi bir banknot kıtlığıyla karşı karşıya. Bankalar, tasarruf sahiplerine ve işletmelere para vermekte zorlanırken, yetkililer bu durumu vatandaşların nakit stoku yapmasına bağlıyor. Bankacılar ise para arzının kasıtlı olarak kısıldığını ve bunun döviz kuru üzerindeki baskıyı azaltma çabası olduğunu savunuyor.

LİRADAN ESED'İN YÜZÜ KALKACAK

Yeni tasarlanan para biriminin en dikkat çekici yönlerinden biri de, halen tedavülde olan mor renkli banknotlardan Beşar Esad'ın yüzünün kaldırılacak olması. Yeni yönetim, 13 yıllık savaş sonrası harap olan ülke ekonomisini yeniden yapılandırma hedefiyle, simgesel değişiklikler yaparak topluma "yeni bir dönem" mesajı vermeyi amaçlıyor.

SURİYE LİRASI TARİHİ DİP NOKTADAN YUKARI TIRMANIYOR

Karaborsada 1 ABD doları, yaklaşık 10 bin Suriye lirasına denk geliyor. Bu seviye, Esad'ın devrilmeden önceki 15 bin liralık seviyeye göre bir toparlanmaya işaret etse de, 2011 öncesi 50 Suriye lirası olan dolar kuru düşünüldüğünde hâlâ çok uzak bir noktada.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Süleyman Soylu'dan '86 tane terörist kaldı' sözlerini eleştirenlere yanıt

Soylu'dan "86 tane terörist kaldı" sözlerini eleştirenlere yanıt
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi

Erdoğan'ın yapay zekayla oluşturulan çocukluk halini gördüğü an!
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.