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İthal ürün yasağı kalktı, Cilvegözü'nde tır kuyruğunun sonu görünmüyor

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ithal ürün yasağının kalkmasıyla birlikte Hatay'dan Suriye'ye giden tırların geçişleri devam ediyor. Suriye tarafında artan vergilere rağmen günde 350 ila 400 araç karşıya geçiyor.

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler, 61 yıllık Baas rejimine son vermişti. Esad'ın yıkılmasıyla birlikte başkent Şam başta olmak üzere Halep gibi nüfus oranının fazla olduğu şehirlere yurt dışından ithal ürünler girmeye başladı.

TIR KUYRUKLARI DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun yıllar sonra Türkiye'den giden ürünler de Suriye'nin her noktasına ulaşmaya başladı. Türkiye ve Suriye arasındaki ticaret hacminin genişlemesi Hatay'da bulunan sınır kapılarına da yansıdı. Sınır kapılarında sayıları yaklaşık 2 bini bulan araç kapasitesine ulaşıldı. Suriye'de yönetimin değişmesinin ardından artan vergilerden dolayı tüccarlar arası sorunlar yaşansa da sınır kapılarında araç kuyrukları oluşmaya devam ediyor. Sınır kapılarında oluşan devasa tır kuyrukları dron ile havadan görüntülendi.

Savaşın bitmesiyle Cilvegözü'nde tır yoğunluğu devam ediyor

GÜNDE 400 ARAÇ KARŞIYA GEÇİYOR

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ithal ürün yasağının kalkmasıyla birlikte Hatay'dan Suriye'ye giden tırların geçişleri devam ediyor. Suriye tarafında artan vergilere rağmen günde 350 ila 400 araç karşıya geçiyor.

Savaşın bitmesiyle Cilvegözü'nde tır yoğunluğu devam ediyor

"SAVAŞIN BİTMESİYLE TİCARETİMİZ ARTTI"

Savaş zamanında yoğunluk olmadığını dile getiren Orhan Güngör, "Savaş zamanında geçişlerde sorunumuz yoktu ve bu kadar yoğunluk yoktu. Önceden sıramız yoktu ama şimdi 3 ila 5 gün bekliyoruz. Bu yüzden yoğunluk çok var. Savaşında bitmesiyle ticaretimiz arttı" şeklinde konuştu.

Savaşın bitmesiyle Cilvegözü'nde tır yoğunluğu devam ediyor

"TIRLAR KALABALIK AMA ZAMANLA ERİTİLİYOR"

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk olduğunu söyleyen Cuma Yumuşak ise, "Burada yoğunluk iyi var. Tırlar kalabalık ama zamanla eritiliyor. Geçmişte tırların geçişi daha azdı ama şimdi çoğaldı" ifadelerini kullandı.

Savaşın bitmesiyle Cilvegözü'nde tır yoğunluğu devam ediyor

İthal ürün yasağı kalktı, Cilvegözü'nde tır kuyruğunun sonu görünmüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Davut Boyar:

Kazanan kim ihracatçı kesimi . Zamanında ihracat firmasında muhasebeci idim ama kazandıkları para milyonlar verdikleri vergi bir avuç halka bir şey yansımıyor çokta umrumda değil

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