STSO Başkanı Özdemir: "Demirağ OSB'de ek tahsis alanları oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor"

İş dünyası ve STK temsilcilerinin bir araya geldiği "Şehir Buluşmaları" etkinliğinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli sektör temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Düzenlenen programda Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve çok sayıda partili hazır bulundu.

"Şehir Buluşmaları" programına, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefaletleri Birliği Başkanı Mesut Dursun, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve İş dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programın Moderatörlüğünü yapan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, açılış konuşmada "Dertlerimizi, taleplerimizi ve önerilerimizi odamız ev sahipliğinde devletimize ulaştırma fırsatını yakaladığımız için çok mutluyuz. Toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen başta il başkanımız olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak 8 bin üyeye hizmet ettiklerini anlatan Özdemir, "Bizler ne kadar şehrimiz için kararlı, sabırlı ve doğru politikalar ile çalışırsak, Türkiye ekonomisine ve kalkınmasına o kadar destek oluruz görüşündeyiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu maksatla projeler yaparak, mensuplarımızın ve şehrimizin ilçelerimizle beraber ekonomik olarak kalkınmasını gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz ve sarf etmeye de devam edeceğiz" dedi.

"İlçelerimizle birlikte, ekonomik ve sosyal anlamda gelişmeyi arzuluyoruz"

İlçelerle birlikte Sivas'ta 5 tane OSB'nin bulunduğunu ve sadece Demirağ OSB'nin cazibe merkezi çerçevesinde olduğunun altını çizen Başkan Özdemir, " Bundan sonra yapılacak çalışmalarda o bölgenin cazip hale getirilmesi, sanayicimizin ve tüccarımızın motivasyonunun artırılması konusundaki desteklerin göz ardı edilmeden yapılması gerektiği düşüncesindeyim. Biz ilçelerimizle beraber coğrafyamızın bir bütün halinde ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesini arzu ediyoruz. Yeni kurulan Demirağ OSB'miz her geçen gün büyümeye devam ediyor, tahsiste yüzde 80 doluluk oranına ulaşmış durumdayız. Orada fabrika binalarının yükseldiğini görmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Demirağ OSB'nin hızlı bir şekilde büyüme göstermesi, batı illerimizden gelen sanayi yatırımlarının Anadolu'ya kaymasına vesile olacaktır. Demirağ OSB'de ek tahsis alanları oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgede, orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünler üreten firmalara öncelik veriyoruz. Demirağ OSB'de Savunma Sanayi kümelenmesine ağırlık vermemiz gerekiyor. Türkiye'deki en cazip bölge olduğu kanısında ve düşüncesindeyiz. Deprem nedeniyle İstanbul'da yaşayan insanların edişe içerisinde olduklarının farkındayız. İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizin en kolay şekilde ulaşacağı yerin kendi köyleri, kendi ilçeleri, kendi memleketleri olacağını biliyoruz. Onları buraya getirebilmenin çözümü de Sivas'ı cazip hale getirmekten geçiyor" diye konuştu.

"Yatırımların İç Anadolu'ya kaydırılması düşüncesi bizi heyecanlandırdı"

Özdemir, yatırımların İç Anadolu'ya kaydırılması düşüncesinin kendilerini heyecanlandırdığına değinerek, "Geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi. Diğer bakanlarımızın da katıldığı toplantıda, İstanbul ve Marmara Bölgesindeki fabrikaların deprem riski daha az olan İç Anadolu'ya taşınmasının konuşulduğunu heyecanla takip ettik. Yeni açılan yüksek hızlı trenimiz var. Bu da Sivas'ımızı cazip hale getiriyor. Emeği geçen herkese ben buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ankara'dan hızlı trenle ulaşılabilecek iller arasında Sivas'ta yer alıyor. Onun için de Sivas'ın hem ekonomik hem sosyal alanda gelişiminin sağlanması için hizmet sektörünün ve turizminin de gelişmesi için Sivas'ın cazip hale gelmesi gerekiyor. Ayrıca iki tane üniversitemizle Sivas'ımız yine cazibe merkezi olabilecek ilerden bir tanesi. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde geriye bizim hükümetimizle devletimizle, kamu kurum kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle bir araya gelerek Sivas'ımız için ne yapmamız gerektiğini düşünmemiz ve hep birlikte kararlar vermemiz gerektiğinin farkındayız. Söylediğim bu dinamiklerle beraber, uyum içerisinde çalışmalar yapıyoruz. Sivas, Londra'dan Pekin'e uzanan demiryolu ağında Türkiye'nin güneyini kuzeyine, doğusunu batısına bağlayan merkezi bir bölge konumundadır. Bu yönden cazip hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Canikli, "Konuyu Bizzat Cumhurbaşkanımıza ileteceğim"

Adalet ve Kalkınma Partisi Ekonomi İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Nurettin Canikli, Sivas'ta bulunan tüm OSB'lerin cazibe merkezi ilan edilmesi için girişimlerde bulunacağının sözünü vererek "Ekonomi işleri başkanı olarak bu konuyu bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğim, bunun sözünü burada veriyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS