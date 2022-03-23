Son Dakika: Zam teklifi reddedildi! İstanbul'da ulaşım ücretleri mevcut tarifelerden devam edecek

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından Brent petrolün yükselişe geçmesiyle birlikte Türkiye dahil birçok ülkede benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Akaryakıt zamları sonrası belediyelerin ulaşım maliyetleri arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) de dahil olduğu CHP'li 11 büyükşehir belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan ortak açıklamada, toplu taşıma ücretlerinde ciddi bir artışın kaçınılmaz olduğu belirtilerek, "Üzülerek ifade ederiz ki, elimizde olmayan nedenlerle bu artışları vatandaşlarımıza yansıtmak durumunda kalacağız." denildi. Bu kapsamda ilk adımı atan İBB yönetimi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) mart ayı toplantısına toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebiyle geldi. Ancak teklif AK Parti ile MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

İNDİRİMLİ KARTLARDA DÜZENLEME GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda önce indirimli İstanbulkart ücretlerinde düzenleme teklif görüşüldü. Teklifte, 2009- 2022 yılları arasında verilen İstanbulkart sayısı incelendiğinde açık öğretim dahil üniversite öğrencilerinin toplamın yüzde 47'sini oluşturduğu kaydedildi. Söz konusu kesimle ilgili bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği görüşü belirtildi.

25 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN ABONMANIN 267 TL OLMASI TEKLİF EDİLDİ

Örgün eğitime devam eden tüm öğrenciler, 25 yaş altı açık öğretim ve uzaktan eğitim üniversite öğrencileri için 200 geçişin 78 TL olması yani mevcut öğrenci indiriminden yararlanmaya devam edilmesi önerildi. 25-30 yaş arası açık öğretim ve uzaktan eğitim üniversite öğrencileri için 200 geçişin 267 TL, 30 yaş üstü için 390 TL olması teklif edildi. Teklif, hükümet temsilcilerinin çoğunluk oyları ile reddedildi.

SİVİL BİLETLERDE YÜZDE 50, SERVİS ÜCRETLERİNDE YÜZDE 40 ZAM İSTENDİ

Özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş, deniz ve taksici esnafının zor durumda kalması nedeniyle İBB yönetiminden talep ettiği zam da teklif olarak gündeme geldi. İBB yönetimi, UKOME gündemine toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifini sundu.

İNDİ - BİNDİ ÜCRETİNİN 5.63 TL OLMASI TEKLİF EDİLDİ

Buna göre tam biletin 5.48 TL'den 8.22 TL'ye, taksi açılış ücretinin 7 TL'den 10.50 TL'ye, minibüs indi- bindi ücretinin 3.75 TL'den 5.63 TL'ye çıkarılması önerildi. Teklifte, aralık ayından mart ayına kadar enflasyonun yüzde 33.92, akaryakıttaki fiyat değişim oranının yüzde 97.67 olduğuna dikkat çekildi. Motorinin aralık ayında 10.30 TL iken bugün 22.27 TL olduğu kaydedildi. Esnaf temsilcileri artan akaryakıt fiyatlarından şikayet ederek işlerini sürdürebilmeleri için bu zammın zaruri olduğunu söylediler.

ESNAF TEMSİLCİLERİ, ZAMLARIN REDDEDİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zam teklifinin özel sektör için ayrı sunulmasını ve akaryakıt farkı için yüzde 30 oranında zam yapılmasını önerdi. Yücel, aralık ayında tam bilete yapılan yüzde 36'lık zamma dava açtıklarını, İBB'nin verdiği toplu ulaşıma yapılacak zam için mahkeme kararının beklenmesini istedi. Tartışmaların ardından teklif oya sunuldu ve hükümet temsilcilerinin çoğunluk oyları ile reddedildi. Esnaf temsilcileri karara tepki gösterdi.

OCAK AYINDA YÜZDE 36 ZAM GELMİŞTİ

UKOME'nin 2021 aralık ayı toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapılmış, yeni ücretler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti. 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre; tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira. Tam aylık kart 430, aylık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor. Metrobüste tam uzun mesafe 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş ise 4,46 lira.