Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj: Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönmek dışında seçeneği kalmadı

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Yeni Bakan Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den teslim aldı. Devir teslim töreninde kameraların karşısına geçen yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk mesajlarını verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Bakan Şimşek, "Bayrak ve hizmet yarışında bu değerli emaneti şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen deprem felaketinin yaşandığı son 1,5 yıllık dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini büyük bir fedakarlık içinde ifa eden sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edilmişti. Bu başarılarda emeği olan bakanımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASI TEMEL HEDEFİMİZ OLACAK"

Şimşek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki hedefte bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında başka bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır.

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE MERKEZ BANKAMIZA DESTEK OLACAĞIZ"

Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eş güdüm içerisinde ilgili bakanlıklar ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon sağlayarak yürüteceğiz. Bu yoğun dönemde en büyük yardımcım bakanlığımızın değerli kadroları olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı güçlü insan kaynağı ve liyakatli kadrolarıyla her zaman ön planda olmuştur. Attığımız her adım, aldığımız her kararın ülkemize duyulan güveni ve istikrari güçlendirmeye devam etmesi önem arz etmektedir.

"ŞAHSIMA YÜKSEK BEKLENTİLERLE DOLU AĞIR BİR GÖREV VERİLDİĞİNİ BİLİYORUM"

Devraldığımız bu bayrağı daha da yukarılara çıkarmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geceli gündüzlü çalışacağız. Pandemi, küresel finansal zorluklar ve depremle birlikte sadece ülkemiz değil tüm dünya zorlu bir imtihandan geçiyor. Sayın Bakanımıza bu yoğun süreçteki çalışmaları, gayretleri nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum. Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız."

NEBATİ: GÖREVİ EN İYİ ŞEKİLDE İFA ETMEK İÇİN TÜM GAYRETİ GÖSTERDİM

Nureddin Nebati ise törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; "Üstlendiğimiz her vazife milletimize hizmet sevdamızın kıymetli ve eşsiz birer durağı olmuştur. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 3 dönem milletvekilli MKYK üyeliği genel başkan yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı ve Bakanlığı gibi birçok görevi en iyi şekilde ifa etmek için tüm gayreti gösterdim. Yüreği Türkiye Yüzyılı sevdası ile çarpan bir kardeşliniz olarak beni bütün bu makamlarda görev alma onuruna eriştiren rabbime hamdediyorum.

"SAYIN BAKANIMIZIN YENİ DÖNEMDE BAŞARILI OLACAĞINA İNANCIM TAMDIR"

Özellikle son beş yılda bir yandan küresel ve bölgesel gelişmelerin neticesinde karşı karşıya kaldığımız zorlu sınamaları aşmak bir yandan da yerli ve mili bir üretim ekonomisinin ülkemizde giderek güçlenmesini sağlamak için mesai arkadaşlarım ve milletimizle yan yana esaslı bir mücadele verdik bu yolculukta güçlü ve kararlı liderliği ile her alanda ülkemizin önünü açarak bizleri Türkiye yüzyılı vizyonumuza adım adım taşıyan başta cumhurbaşkanımız olan tüm kabine arkadaşlarıma, bakanlığımız bünyesinde birlikte mesai yapma imkanı bulduğum sayın Berat Albayrak ve Lütfü Elvan'a bakan yardımcılarıma, ülkemiz için beraberce ter döktüğümüz özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sayın bakanımızın yeni dönemde başarılı olacağına inancım tamdır. Türkiye yüzyılı için tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davamız için durmak yok yola devam diyerek sizleri muhabbetle selamlıyorum."