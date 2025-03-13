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Son ankette cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu, zıt sonuçlar çıktı

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SONAR tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin Tercihleri Araştırması"nda cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim tercihleri soruldu. Cumhurbaşkanlığı anketinde ipi Cumhurbaşkanı Erdoğan göğüslerken genel seçim anketinde CHP 2 puanla önde çıktı.

Araştırma şirketi SONAR tarafından gerçekleştirilen " Türkiye'nin Tercihleri Araştırması" anket sonuçlarını yayınladı.

SONAR araştırmasına göre toplumun yüzde 82.2'si memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 11.5 ve yüzde 15.7'lik zam oranlarını yetersiz bulduğunu açıkladı. Sözcü'den Sayime Başçı'nın aktardığı anket sonuçlarına göre, araştırma kapsamında sorulan 'altın fiyatlarının artışı sizi nasıl etkiledi?' sorusunda yüzde 65.5 'altın fiyatlarıyla ilgilenecek maddi durumum yok' yanıtını verdi. Daha fazla altın yatırımı yapanların oranı ise yüzde 5.1'de kaldı. Toplumun yüzde 83.8'i hayat pahalılığı, eğitim ve yoksulluğun Türkiye'nin en önemli sorunları arasında olduğunu söyledi.

Son ankette cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu, zıt sonuçlar çıktı

GÜNDEMDEKİ KONULAR SORULDU

Geçen ay Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'a açılan soruşturmaları toplumun yüzde 46.9'u doğru bulmadığını belirtti. Araştırmada erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 57.8 oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan sahte diploma soruşturmasını yanlış bulanların oranı ise yüzde 58.3 oldu. Toplumun yüzde 66'sı ise belediyelere açılan soruşturmaları taraflı bulduğunu açıkladı.

Son anket! Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SORULDU

"Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimin kazanmasını istersiniz?" sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 36,4 ile lider çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu yüzde 31,7 ile ikinci olurken ABB Başkanı Mansur Yavaş 15,2 ile 3. sırada yer aldı.

Son anket! Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu

GENEL SEÇİM ANKETİ ŞAŞIRTTI

"Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yüzde 22,3 ile CHP yanıtını verdi. AK Parti yüzde 20,1 alırken 3. sırada yer alan DEM Parti yüzde 5.1 oy aldı. MHP ise yüzde 4.7 ile 4. sırada yer aldı. Kararsızım diyenler yüzde 16 olarak ölçülürken sandığa gitmem diyenler yüzde 13.1 oldu. Fikrim yok diyenler ise yüzde 4.9'da kaldı.

Son anket! Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu

Son ankette cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu, zıt sonuçlar çıktı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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