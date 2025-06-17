Son 5 günde 3 kez zamlandı! İşte Türkiye'de akaryakıtın en pahalı satıldığı ilimiz

Brent petrolün varil fiyatı savaş öncesi 64 dolar seviyesindeyken, çatışmalarla birlikte 76 dolara kadar yükseldi. Sonrasında ise 73-74 dolar bandında dengelenen petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıt zammı olarak yansıdı.

5 GÜNDE 3 ZAM GELDİ

Petroldeki yükselişin ardından Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yapıldı:

13 Haziran Cuma: Benzine 1 lira 47 kuruş zam

14 Haziran Cumartesi: Motorine 1 lira 47 kuruş zam

17 Haziran Salı: Motorine 1 lira 70 kuruş zam

Bu artışlarla birlikte hem benzin hem motorin birçok şehirde 50 TL sınırını aştı.

EN UCU İSTANBUL'DA EN PAHALI HAKKARİ'DE

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; zamların ardından vatandaşlar "en ucuz akaryakıt nerede?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Ülke genelindeki fiyat dağılımına göre:

En ucuz benzin ve motorin İstanbul'da satılıyor.

En pahalı akaryakıt ise Hakkari'de pompaya yansıyor.

Fiyat farkında en büyük etkenin, lojistik maliyetler ve taşıma ücretleri olduğu belirtiliyor.

GÖZLER ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELERDE

Petrol fiyatlarının seyrinde, Orta Doğu'daki gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor. Uzmanlar, savaşın tırmanması halinde yeni zamların kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

BAKAN BAYRAKTAR: ARZ TARAFINDA BİR SORUN YOK

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail- İran çatışmasının, petrolün arzına yönelik olumsuz bir durum yaratabileceğini söyledi. Petrol fiyatlarında yükseliş olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE, 2019'DAN BERİ İRAN'DAN PETROL ALMIYOR"

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmadığını belirterek "Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.