Soma Termik Santralinin işletmecisi değişecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa'nın Soma ilçesinde ziyaret ettiği açık maden ocağında yaptığı açıklamada, "Soma'daki santralin işletmecisi maalesef iyi bir işletmecilik performansı ortaya koymadı. Santralde yapması gereken yatırımları yapmadı. Dolayısıyla bu santrali daha iyi işletecek, daha profesyonelce işletecek bir oyuncuyla inşallah bundan sonra yoluna devam edecek" dedi.

Bakan Bayraktar, Manisa'nın Soma ilçesi Dereköy Mevkisindeki Türkiye Kömür İşletmelerine ait açık maden sahasında maden işçileri ile buluştu. Bakan Bayraktar burada yaptığı açıklamada, "Yerli kömür Türkiye'nin enerji arz güvenliği için çok önemli bir yakıt ve üzerinde uzunca bir süredir çalıştığımız yerli kömürden elektrik üretimi ile alakalı bir teşvik programı var. Bununla alakalı bu programı artık oluşturmuş durumdayız ve bununla ilgili açıklamamızı da inşallah bu ay içerisinde hayata geçireceğimiz bu programın açıklamasını da tabii Soma'dan yapmak yakışır dedik. Zira burada işçi kardeşlerimizle beraber buradaki çalışmaları da hem yerinde görmek, buradaki faaliyetleri yerinde görmek için bugün buradayız. Tabii Soma bizim için çok önemli. Türkiye'nin enerjisi için çok önemli bir yer. Türkiye bugün yerli kömürden elektrik üretiminde yaklaşık 7.500 MW'lık bir kurulu güce sahip.

Biz bu santrallerimizde hem çalışan işçilerimiz, hem madenlerde çalışan toplam 27 bin kişilik doğrudan istihdama katkı sağlayan önemli bir alandan bahsediyoruz. Elbette bunun kolları ile beraber on binlerce insana ve onların aileleriyle yüzbinlere hitap eden çok önemli bir alandayız. Burada bu açıklamamızı yaparken kısa hatlarıyla 2030 yılına kadarlık bir alım programından bahsediyorum. Türkiye'de bu santrallerde üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 60'ını 7,5 dolar sentlik bir alım garantisi üzerinde çalışıyoruz. Programımızın son aşamasına geldik. ve bu sayede inanıyorum ki bu uzun bir süre daha çalışmaya devam edecek. O santraller çalışınca buradaki kardeşlerimizin madenlerde kömür üretmesi devam edecek. Dolayısıyla çok geniş kapsamlı bir teşvik programı bunu son haline getirdik" dedi.

"Yeni kurulacak santraller teşvik edilecek"

Programdan bahseden Bakan Bayraktar, "Bu programımızın içerisinde aynı zamanda yeni kurulacak kömür santrallerini de teşvik ediyoruz ve bunlarla alakalı 2045 yılına kadarlık bir alım garantisi üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda mevcut gücümüze katkı yapacak ve özellikle devreden çıkacak eski santraller artık ömrünü tamamlamaya yüz tutmuş santrallerin yerine yenilerini koymak suretiyle bizim ülke olarak yerli kömürden enerji üretimimizi arttıracağız. Yerli kömür üretimimizi arttıracağız ve bu sayede arz güvenliğimize katkı yapacağız. Dışa bağımlılığımızı da azaltmış olacağız. Yani yerli kömür Türkiye'nin enerjisinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Elbette biraz önce ifade ettiğim gibi işin istihdam boyutu fevkalade önemli. Biraz önce de söyledim. Binlerce insanın, on binlerce insanımızın çalıştığı bir sektör. Dolayısıyla bunun da yüzde 50'si neredeyse Soma havzasında, burada çalışıyor. Burada aynı zamanda biz şunu da söylemek istiyorum. Özellikle sanayide de yerli kömürün kullanılmasıyla alakalı bir teşvik programı üzerinde çalışıyoruz. Bunu da teşvik etmek istiyoruz. Yani çimento sektörümüzde sanayinin diğer alanlarında kullanılabilecek sektörlerde yerli kömürümüz kullanılsın istiyoruz. İthal kömür santrallerinin teknik kabiliyetleri olanlara yerli kömürü harmanlayarak dolayısıyla buradan Zonguldak'taki kardeşlerimize oradaki madencilerimize de selamlarımı göndermek istiyorum. Dolayısıyla biz meclisimizde bu teşvik paketi ile alakalı teşvik kanunumuz çıktı. Biliyorsunuz temmuz ayının sonunda meclis kapanmadan çok önemli bir reform yasasını da hayata geçirdik. Bu yasayla beraber de özellikle Yeniköy, Kemerköy santrallerimizdeki çalışma yine bir soluklandırıcı, oraya destek sağlayıcı kanuni düzenlemeler yapıldı. Ben bu anlamda gazi meclisimize bu konuya katkı sağlayan bütün milletvekillerimize tekrar teşekkür ediyorum. Biz de şimdi bunu buradaki kanuni düzenlemelerin sahadaki çalışmalarını yapıyoruz ve inşallah bunlarla beraber yerli kömür santrallerimiz, kömür madenimiz, madenlerimiz, burada çalışan kardeşlerimiz inşallah daha yoğun bir şekilde ve uzun bir süre bu çalışmalara devam edecekler. Dolayısıyla bu teşvik programımızı ben ana hatlarıyla burada sizin vesilenizle kamuoyumuzla paylaşmış oluyorum. Bunun son şeklini sayın Cumhurbaşkanımızın son değerlendirmelerini alıp inşallah bu ay içerisinde ilan edeceğiz" şeklinde konuştu.

Soma termik santralinde oyuncu değişikliğine gidiliyor

Soma Termik Santralinin son durumu hakkında da açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Soma'da olmak demek Soma santrali demek. Burada da bazı sıkıntılar var. Onun için de buradaki görüşmelerimizi, değerlendirmelerimizi yaptık. İnşallah buradan Soma santraline de geçeceğiz. Soma santrali ile alakalı da şunu söyleyeyim. Çok kısa buradaki kamuoyu özellikle Soma halkı bunu bizlerden bekliyor. Şunu ifade etmem lazım. Bu santral gerek arz güvenliği açısından, gerek Türkiye'nin yine dışa bağımlılığını düşürmemiz açısından fevkalade önemli. Ama Soma için çok çok hayati. Buradaki birçok insan, yaklaşık 13 bin insan burada doğrudan istihdam altında. Onun dışında burada taşıyıcı kooperatifleri var. Birçok alan var. Bütün bu iş kollarında, bütün paydaşların şu anda bu santralin hayatiyetinin devamına odaklandığını biliyoruz. Şunu söyleyeyim biz inşallah Soma santral bacasını tekrar tüttüreceğiz. Ama gözüken şu; Soma'da bir oyuncu değişikliğine gideceğiz. Soma'daki santralin işletmecisi maalesef iyi bir işletmecilik performansı ortaya koymadı. Santralde yapması gereken yatırımları yapmadı. Dolayısıyla bu santrali daha burayı işletecek, daha profesyonelce işletecek bir oyuncuyla inşallah bundan sonra yoluna devam edecek. Bunun da kararını ve uygulamasını inşallah önümüzdeki gün bu ay içerisinde hayata geçirmiş oluruz ve yeni oyuncuyla yeni işleticiyle bir anlamda Soma yoluna devam edecek. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz yerli kömür ile alakalı biraz önce ifade ettiğim o teşvik programıyla aslında AK Parti olarak duruşumuzu ortaya net bir şekilde koyuyoruz. Bu biraz önce ifade ettiğim teşvik paketinde üç tane istisna var. Onları da ifade etmem lazım. O istisnalardan bir tanesi şu. Çevre yatırımı yapmamış santraller bu teşvik paketinden istifade edemeyecekler. İki madencimizin çalışanımızın ücretini ödemeyen santraller bundan istifade edemeyecekler. Yani öyle elektrik üretirim ben bunu satarım. Ondan sonra da işçiye bunun parasını 3 ay 5 ay gecikmeli veririm diyen işletmeciye bu teşvikten istifade imkanı vermeyeceğiz. Bir de kamuya borcu olan özellikle bizim kömür işletmelerimiz olsun, enerji kitlerimize borcu olan şirketler de o borçlarını ödedikten sonra bu teşvik programına dahil olacaklar. İşin böyle bir hassasiyeti de var. Dolayısıyla ümit ediyorum bu teşvik paketi ile beraber önemli bir bu sektörümüz soluk alacak. Uzun yıllardır aslında beklenen bir programdı bu ve bununla beraber buradaki kardeşlerimiz işlerine devam edecekler. Ben Türkiye'nin yerli kaynağının ekonomiye doğru bir şekilde katılması, çevre ile uyumlu bir şekilde katılması noktasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son olarak da tabii şunu söylemem lazım. Burası Soma, hakikaten hepimizin yüreğimizi dağlayan, şehitlerimizin olduğu bir yer. Dolayısıyla şimdi buradan çıktıktan sonra o şehitlerimizi de bir şekilde anacağız, oraya ziyarette bulunacağız hep beraber" dedi.

Bakan Bayraktar açıklamasını şöyle tamamladı:

"Şunu da söylemem lazım. İşin özünde çevre duyarlılığını dikkate alan bir madencilik ama en önemlisi de insanı, iş sağlığı ve güvenliğini dikkate alan bir madencilik anlayışıyla yürüyelim diyoruz. Ben buradaki işçi kardeşlerimize, Türkiye'nin her yerinde çalışan madencilerimize, sadece kömür madenlerinde değil, diğer madenlerde inşallah onlara herhangi bir zarar gelmeden mesailerini, çalışmalarını, sürdürmelerini diliyorum. Onlardan da bunu özellikle istirham ediyorum. Emniyet şartlarına, iş sağlığı, güvenliği kurallarına son derece riayet ederek bu çalışmalarımızı sağlıkla hep beraber inşallah yapacağız."

Bakan Bayraktar'a Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve sayıda bürokrat katıldı. - MANİSA