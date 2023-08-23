Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Edirne ve Yunanistan-Dedeağaç'la İş Birliği Protokolü İmzaladı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, önce Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği protokolü imzaladı, ardından Yunanistan'ın Dedeağaç şehrinde Evros Ticaret ve Sanayi Odası ile bir araya gelerek uluslararası iş birliği protokolleri imzaladı. Bu protokollerle Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye ekonomisinin Avrupa'ya açılan bir kolu oldu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne ve Yunanistan-Dedeağaç'la odalar arası iş birliği protokolü imzaladı.

Sivas TSO, önce Edirne TSO ile Odalar arası iş birliği protokolü imzaladı hemen ardından Yunanistan'ın Dedeağaç şehrini ziyaret ederek, Evros Ticaret ve Sanayi Odası ile bir araya geldi. Her üç Oda arasında, uluslararası iş birliği protokolleri imzaladı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası yapmış olduğu bu protokolle, Türkiye ekonomisinin Avrupa'ya uzanan bir kolu oldu.

Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ile Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinden oluşan Sivas TSO heyeti, iş birliği ve yatırımcı ağını genişletmek, uluslararası ticaret hacmini artırmak ve yurt dışı pazarına açılacak olan üyelerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Edirne ve Yunanistan'da bir dizi temaslarda bulundu. İlk olarak, Sivas Ticaret Sanayi Odası ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası arasında Odalar arası iş birliği protokolü imzaladı.

Sivas, Edirne ve Dedeağaç'ın Ticaret ve Sanayi Odaları Yunanistan'da buluştu

Zeki Özdemir başkanlığındaki Sivas TSO heyeti, Edirne TSO eşliğinde Yunanistan'ın Dedeağaç şehrini ziyaret ederek, Evros Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Kuzey Makedonya Odaları Temsilcisi Christodoulos Topsidis ile bir araya geldi. Edirne Yunanistan Konsolosu Aris Rasiopoulos'un da eşlik ettiği buluşmada, her üç Oda arasında işbirliği protokollerine imza atıldı.

"İş birliği ağımıza Sivas TSO'yu eklemenin heyecanını yaşıyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Evros Ticaret Odası Başkanı Christodoulos Topsidis; "İki ülke arasındaki iş birliği ve ticaret hacminin gelişmesi için odalar arası ziyaretler son derece önemlidir. Anadolu'nun güzide şehri Sivas'tan kalkıp bizleri ziyarete gelen Sivas heyetine teşekkürlerimi sunmak isterim. Dostlukların pekişmesi ve iş adamlarının yatırımlarını artırmak ve bölgemizdeki tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtımına yönelik ortak etkinlikler, seminerler düzenlenmesi hususunda birlikte hareket ederek çalışmalarda bulunmalıyız. İş birliği ağımıza Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nı da eklemenin heyecanını yaşıyoruz. Bu imzalarla birlikte artık bir aile olduk. Bu bağları pekiştirmek için en kısa zamanda Edirne ve Sivas Odalarını ziyaret etmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Yunanistan, Edirne ve Trakya Bölgesi için önemli bir potansiyeldir"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, "Yunanistan, Edirne ve Trakya Bölgesi için önemli bir potansiyeldir. Edirne ve bölge ticaretinin gelişmesinde en önemli etken sınır komşularımızla yapacağımız işbirliğidir. Edirne gerek mal trafiği gerekse yolcu trafiği anlamında iki önemli sınır kapısı ile Yunanistan'a bağlanmaktadır. Biz bu trafiği ve ticaret hacmini, ülkemizin farklı kesimlerine yaymak istiyoruz. Bugünkü buluşmayı bu vesile ile Sivas TSO ile gerçekleştirdik. Her üç Odaya da hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan Zeki Özdemir, Yunanistan Basınına Sivas'ı anlattı

Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir'e Yunanistan basın temsilcileri tarafından, Sivas'ın ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel yapısı hakkında sorular yöneltildi. Başkan Özdemir sözlerinin başında ev sahipliği için Evros TSO Başkanı Topsidis'e teşekkür ederek Sivas'ın sosyo-kültürel yapısı ve Sivas'taki ekonomik ve ticari faaliyetlere ilişin bilgiler verdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın mevcut tüm alanlarda Yunanistan tarafı ile iş birliğinin geliştirilmesine büyük ilgi duyduğunu söyleyen Başkan Özdemir, turizm ve tarıma dayalı ürünlerin ağırlıklı olduğu ticaret hacmine açık olduklarını belirtti. - SİVAS