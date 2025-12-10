Sivas Sanayi Zirvesi'nde 'Demirağ OSB' vurgusu yapıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda Sivas'ın sanayi vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında hem kentin köklü sanayi mirasına hem de geleceğe yön verecek stratejik yatırımlara dikkat çeken Özdemir, özellikle Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin Sivas için taşıdığı kritik önemi vurguladı.

Sivas'ın sanayi geçmişinin demiryolu ile şekillendiğini hatırlatan Özdemir, kentin bugün geldiği noktayı şu sözlerle değerlendirdi, "Demiryolu sanayisiyle temelleri atılan Sivas sanayisi, bugün yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, savunma sanayine özellikle de optik alanında önemli katkılar sunan Aselsan gibi güçlü yatırımlarla bambaşka bir noktaya ulaşmış durumda."

"Hedefimiz Türkiye'nin örnek Osb'si olmak"

Programın en önemli başlığının Demirağ OSB olduğunu söyleyen Başkan Özdemir, bölgenin hem şehir hem de ülke ekonomisi için taşıdığı stratejik rolü şu ifadelerle dile getirdi, "Hepimizin ortak hedefi, ortak ideali olan bu bölgeyi geliştirmek ve Türkiye'nin örnek gösterilen, özel bir organize sanayi bölgesi haline getirmek. Bunun için hepimize sorumluluk düştüğünün farkındayız."

"Sanayicileri Sivas'a davet ediyoruz"

Konuşmasında Sivas'a gelen yatırımcıları memnuniyetle karşıladıklarını belirten STSO Başkanı Zeki Özdemir, özellikle İstanbul'dan gelip yatırım yapan sanayicilere dikkat çekti. Özdemir, "Bugün salona baktığımda, başta hemşehrimiz Mustafa Aydoğdu abimiz olmak üzere İstanbul'dan gelip Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapan sanayicilerimizi görmek bizleri mutlu ediyor. Ekonomik ya da jeolojik sebeplerle artık yeni alternatifler arayan tüm sanayicilerimizi gönül rahatlığıyla Sivas'a davet ediyoruz." dedi.

Sivas'ın demiryolu sanayisinden aldığı güçle geleceğe daha iddialı yürüdüğünü söyleyen Özdemir, Demirağ OSB'nin bu mirası ileri taşıyacak kapasitede olduğunu belirterek, "Demiryolu sanayisi Sivas için çok değerli bir miras. Demirağ OSB'nin altyapısı demiryolu sanayisinin gelişmesine son derece uygun ve yeni projelerle bölgenin daha da büyüyeceğine inanıyoruz." dedi.

Bölgede yükselen yeni tesislerin hem şehre hem de ülkeye büyük bir ekonomik katkı sağlayacağını belirten Özdemir, şu sözlere yer verdi, "Fabrikaların birer birer yükselmesi, bacaların tütmesi hepimizin ortak temennisi. Bundan hem şehir hem ülke olarak büyük kazanç sağlayacağımıza inanıyorum."

Üniversite-Sanayi İş Birliği Vurgusu

Sivas'ın iki önemli yükseköğretim kurumu olan Cumhuriyet Üniversitesi ile Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin şehrin sanayi gelişiminde kritik rol oynadığını belirten Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı, "Sanayimizi büyütürken üniversitelerimizle iş birliği içinde olmamak zaten düşünülemez. Her iki üniversitemizle, tüm akademisyenlerimizle ve öğrencilerimizle birlikte bu yolda hızlı ve kararlı bir şekilde ilerliyoruz" - SİVAS