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Şişecam, enerji camı işleme hattı yatırımıyla teşvik belgesi aldı

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Şişecam, enerji camı işleme hattı yatırımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 'Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi' aldı. Yatırım ile enerji camı ithalatının önüne geçilmesi ve ihracat fırsatlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

Şişecam, enerji camı işleme hattı yatırımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan "Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi" aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, Bakanlık tarafından verilen teşvikten 2022'de duyurduğu Mersin'de hayata geçireceği enerji camı işleme hattı yatırımında yararlanacak.

Şirket, yıllık 26,6 milyon metrekare enerji camı işleyebileceği hatta, gerçekleştirdiği yatırımla yılda yaklaşık 150 milyon avroluk enerji camı ithalatının önüne geçmeyi planlıyor.

Şirket, ayrıca enerji camında ortaya çıkabilecek arz açığını kapatırken ihracat fırsatlarını da değerlendirerek ülke ekonomisine katkıda bulunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın son bir yıl içinde 50 milyon doların üzerinde ithalat gerçekleştiren ve yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olduğu katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapan şirketlere verdiği Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi'yle cari açığın azaltılması hedefleniyor.

Destek kapsamında şirketlere KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği ve vergi indirimi sağlanıyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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