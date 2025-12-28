Şirketler için 2026'da 'iyimser ama temkinli' yaklaşım kritik öneme sahip olacak

EY-Parthenon (EYP) Türkiye Bölüm Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, 2025'te Türk iş dünyasında finansal dayanıklılık, maliyet ve nakit yönetiminin öne çıktığını, yapay zeka, teknoloji ve enerji dönüşümünün ise belirleyici olduğunu belirterek 2026'da şirketler için "iyimser ama temkinli" bir yaklaşımın kritik önem taşıdığını söyledi.

Büyükavşar, 2025'te iş dünyasını etkileyen gelişmeleri ve 2026 öngörülerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Birden fazla dönüşümün 2025'te iş dünyasını aynı anda etkilediğini belirten Büyükavşar, enflasyonun düşürülmesiyle başlayan dezenflasyon sürecinin olumlu bir etki yarattığını, buna karşın finansal alandaki daralma ve faizlerin yüksek seyrinin şirketler açısından finansal dayanıklılık ve nakit dengesini en önemli gündem başlıkları arasına taşıdığını belirtti.

Büyükavşar, ikinci başlık olarak yapay zeka ve teknoloji dönüşümüne dikkati çekerek küresel eğilimlere paralel şekilde bu teknolojilerin Türkiye'de de sektörler üzerindeki etkilerinin daha görünür hale geldiğini, sürecin şu aşamada görece yavaş ilerlese de ilerleyen dönemlerde hız kazanmasının beklendiğini ifade etti.

Enerji dönüşümünün de 2025'in temel başlıklarından biri olduğuna işaret eden Büyükavşar, özellikle yeşil ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazandığını kaydetti.

Büyükavşar, sektörel açıdan 2025'te en güçlü performansın "savunma sanayisinde" görüldüğünü ifade ederek teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinde de benzer bir eğilim olduğunu, 5G sürecinin bu alandaki beklentileri artırdığını aktardı.

Sağlık sektöründe de hem hizmet ihracatı hem de iç pazar dinamikleriyle büyümenin sürdüğüne işaret eden Büyükavşar, lojistik ve ulaştırma alanında ihracat dengeleriyle bağlantılı bir hareketlilik gözlendiğini, e-ticarette ise hem yabancı yatırımlar hem de sektörel büyüme açısından güçlü bir ivme yaşandığını belirtti.

Maliyet baskısını yönetmenin anahtarı "dijitalleşme"

Büyükavşar, Türk şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunda artan işçilik maliyetlerinin karlılık ve finansman yapısı üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu, bunu yönetmenin en etkili yolunun ise "dijitalleşme" olduğunu söyledi.

Türk şirketlerin dijitalleşme konusunda pazarlama ve satış tarafında hızlı aksiyon aldıklarını vurgulayan Büyükavşar, "Ancak maliyet tarafında, tedarik zincirinin dijitalleştirilmesi, 'route optimizasyonu' yani doğru tedarik yapısının kurulması gibi alanlarda görece daha yavaş ilerledik. Buna rağmen önümüzdeki yıl bu alanlarda çok daha hızlı bir dönüşüm bekliyorum." dedi.

Yabancı yatırımlarda yüzde 35 artış

Büyükavşar, 2025'te Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda yaklaşık yüzde 35'lik bir artış görüldüğünü, bunun da 11,5 milyar doların üzerinde bir seviyeye denk geldiğini aktardı.

Geçen yıla kıyasla söz konusu artışa, büyük ölçekli yabancı yatırımların da eşlik ettiğini aktaran Büyükavşar, kendilerinin de bir parçası olduğu araç muayene istasyonlarına önemli bir yabancı yatırım geldiğini vurguladı.

Dream Games başta olmak üzere, teknoloji şirketlerine ve özellikle doğrudan karlılığı güçlü olan firmalara ciddi yabancı yatırımların yapıldığını belirten Büyükavşar, "Geçen yıl, küresel ölçekte birleşme ve satın alma (M&A) dünyası açısından daha zor bir dönemdi. Yatırımcılar daha temkinliydi ve bekle-gör yaklaşımı hakimdi. Bu yıl ise bu tutumun bir miktar gevşediğini görüyoruz. Buna rağmen Avrupa'daki ekonomik baskıların etkisi hala sürüyor. Türkiye'ye gelen yabancı yatırımların önemli bir bölümü Batı'dan ve özellikle Avrupa'dan geliyor." ifadelerini kullandı.

Büyükavşar oyun, fintek ve mobilite alanlarında Türk girişimcilerin güçlü başarı hikayeleri yazdığını belirterek şöyle devam etti:

"Ekosistemin her iki tarafında da güçlü olduğumuz alanlar bulunuyor. Girişimciler tarafından kurulan Dream Games, Türkiye'den çıkmış ve Avrupa'daki en büyük teknoloji ve özel sermaye fonu işlemlerinden birine imza atmış durumda. Bu, gerçekten üzerinde durulması gereken önemli bir örnek. Uber'in Trendyol Go'ya yaptığı yatırım da bu başarıların göstergelerinden biri. Trendyol Go da benzer şekilde başarılı bir girişim olarak öne çıktı."

Girişimlerin en büyük zorluğunun ölçeklenme olduğuna işaret eden Büyükavşar, Türk girişimcisine karşı güçlü bir güven olduğunu, dolayısıyla Türkiye sınırlarının dışına çıkabilecek yatırımlara odaklanmaları gerektiğini söyledi.

2026 için üç kritik faktör

Türkiye'de 2026'da şirketleri en çok etkileyecek 3 ana faktör arasında "maliyet kontrolü", "doğru finansman yapısı" ve "yapay zeka ile teknoloji dönüşümü"nün yer alacağını dile getiren Büyükavşar, söz konusu faktörlere ilişkin bilgi verdi.

Büyükavşar, "Doğru bir finansman modeliyle doğru bir büyüme stratejisi birlikte ele alınmalı. Aşırı konservatif davranıp büyümeyi fazla kısıtlamak ayrı bir risk, geleceğe dönük hızlı büyürken finansman altyapısını göz ardı etmek ise başka bir risk yaratıyor. Bu iki uç arasında doğru dengeyi kurmak şart." dedi.

Büyükavşar, gelecek yıl şirketlerin "yapay zeka ve teknoloji dönüşümüne" de odaklanmaları gerektiğine dikkati çekerek bu alanda hızlı bir ivme yakalanacağını söyledi.

Yapay zekayı doğru şekilde ele almanın önemine dikkati çeken Büyükavşar, "Yalnızca satışları artırmaya ya da pazarlama faaliyetlerine yönelik değil, üretimin doğru kurgulanması ve maliyetlerin daha etkin yönetilmesini sağlayacak şekilde değer yaratan uygulamalara odaklanmak gerekiyor. Bütün bunların yanında, iyimser ama temkinli bir yaklaşımın korunması gerektiğine inanıyorum. Büyümede de temel hedefin karlı büyüme olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Şirketlere ve startuplara stratejik tavsiyeler

Şirketlerin 2026'da izleyebileceği en stratejik yolun "nakit akışının günlük olarak izlenmesi", "işletme sermayesinin doğru yönetilmesi" ve "gerçekçi büyüme hedefleriyle ilerleme" olacağını ifade eden Büyükavşar, startuplar için ise şu tavsiyelerde bulundu:

"Startuplar açısından ise en kritik konu, teknolojik dönüşümü hızlı bir şekilde hayata geçirmek ve doğru teknolojiye odaklanmak. Şirketin kendisini doğru anlatabilmesi de son derece önemli. Startuplarla yoğun şekilde çalışıyoruz ve özellikle kurumsal finansman tarafında şunu net biçimde görüyorum ki hikayesini iyi anlatan girişimler çok daha fazla ilgi çekiyor ve daha güçlü geri dönüşler alabiliyor. Yalnızca Türkiye pazarına değil, farklı coğrafyalara da odaklanabilmeleri gerekiyor."

Büyükavşar, "Çok fazla temkinli olunca büyümenin çok ciddi anlamda yavaşlayacağını düşünüyorum. Bizim her zaman nüfusumuzla beraber büyüyen bir ekonomi olmamız gerekiyor. Şu anda bunun avantajlarını yaşamanın ama bir yandan da temkinli olmanın özellikle de nakit dengesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.