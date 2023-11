Sinop'un tek seyyar pilavcısı Yaşar Özbilen, öğrencilere indirimli pilav satışı yapıyor, şehit ailelerinden ücret almıyor, askıda pilav uygulaması ile de imkanı olmayanlara yardımcı oluyor.

Sinop'un en işlek caddesi Sakarya Caddesi'nde pilav satışı yapan Yaşar Özbilen, öğrencilere yönelik indirimleriyle dikkat çekiyor. Öğrenci dostu olan Özbilen, normal müşterilerine göre öğrencilere indirimli pilav satışı yapıyor. Kredi kartı kullanmayan Özbilen, üzerinde nakit para taşımayan müşterilerin ödemesini IBAN yoluyla alıyor. Şehit ailelerine özel ücretsiz pilav ikramında bulunan Özbilen, müşterilerin ve Sinopluların takdirini topluyor.

Pilav satıcısı Yaşar Özbilen yaptığı açıklamada, "Pandemiden önce bu işi yapıyorduk, pandemi sonrası birazcık sekteye uğradık ve bıraktık. Şu an da yine devam ediyoruz. Sinop'a gelen öğrencilerimiz pilavımızı tercih etti. Nohutlu, tavuklu ve tereyağlı yapıyoruz. Hem ucuz hem de porsiyonlarımız güzel ve doyurucu. Porsiyonlarımız öğrenciye 30 ve 50 lira olarak değişmekte. Başkalarına 40 ve 60 liraya yapıyoruz. Tavuk ve nohutla birlikte 200-250 gram doyurucu pilavımız var. Her zaman sıcak bir şekilde servis ediyoruz. Her zaman tüpümüz yanıyor, suyumuz kaynıyor. Yanında turşumuzu, ayranımızı, karabiber ve tuzumuzu, pul biberimizi ekliyoruz. Ketçap ve mayonez isteyen olursa ilave ederek servis ediyoruz" dedi.

Nakdi olmayan vatandaşlara IBAN yoluyla ödeme yapma imkanı sunan Özbilen, "Öğrencinin o an cebinde nakdi olmuyor. 'Kredi kartı kullanıyor musun' diye soruyorlar. Ben pos makinesi kullanmıyorum. IBAN numaramız var, hemen telefonundan IBAN'a parasını gönderiyor. Bu şekilde yapıyoruz. Ayrıca, şehit ailelerimize ücretsiz bir pilav servisimiz var. Onların annesi, babası, eşi ve çocuğu gelerek kartını gösteriyor. Biz de ikramımızı yapıyoruz. Ücret almıyor, onların ücretleri ödendi diyoruz, kendimiz karşılıyoruz. Ayrıca kendi uğraşlarımla askıda pilavı yapıyorum. Askıda pilavı günlük 4-5 kişiye sunuyoruz. İhtiyaç sahipleri geliyorlar. Askıda pilavı bilen vatandaşlarımız ben bir tane yedim, bir tane de askıya bıraktım diyor. Bu şekilde hizmetimizi yapıyoruz" diye konuştu. - SİNOP