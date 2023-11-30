Simit Üreticileri Susam Fiyatlarından Şikayetçi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde simit üreticisi geçen yıl 7 liraya aldıkları susamın bu yıl 100 lira olduğunu söyledi. Simit üreticisi Hatime Kıran, "Küncüyü 7 liraya alıyorduk, bu sene 100 lira oldu. 8 lira yaptık simidi ama 1 ay 2 ay sonra 10 lira olur simit. Altın fiyatına geliyor nerdeyse işte" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde simit üreticisi Hatime Kıran geçen yıl kilogramını 7 liraya aldıkları susamın bu yıl 100 liraya çıktığını ifade etti.

"1- 2 AY SONRA 10 LİRA OLUR"

Simit üreticisi Hatime Kıran şöyle konuştu:

"Küncüyü 7 liraya alıyorduk, bu sene 100 lira oldu. 8 lira yaptık simidi ama 1 ay 2 ay sonra 10 lira olur simit. Burası da simit merkezi. Günde kaç simit çıkarıyoruz, bin tane çıkarıyoruz. Satılıyor kalmıyor yani şükür. Toptan da veriyoruz, perakende de satıyoruz burada. Her şey pahalı bugün aldığımızı yarın gidip marketten alamıyoruz. Çok pahalı. Biz iki kişiyiz burada kalabalık olanlar ne yapsın? Altın fiyatına geliyor nerdeyse işte."