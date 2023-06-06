Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi'nde İnovasyon ve Girişimcilik Çalıştayı düzenlendi

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi tarafından ilki düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Kampı, sonrasında düzenlenen çalıştay ile sona erdi. Çalıştayda inovasyon ve girişimcilik alanında uzman isimler katılımcıları bilgilendirdi.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi tarafından ilki düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Kampı, sonrasında düzenlenen çalıştay ile sona erdi.

İnovasyon ve Girişimcilik Çalıştayı'nın ilk oturumunda KADEM Dış İlişkiler ve Proje Uzmanı Elif Ceren Yıldız Aly, Girişimci Tuğba Özbek, Gamma Technics İdari İşler Müdürü Yeşim Destegül katılımcılarla bir araya geldi. İkinci oturumda ise akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Bahar Taymaz, Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yılmaz ve girişimciler Nilüfer Erol Demet, Nazan Yalçınkaya, Dilek Adalı, Dr. Şevval Karadağ inovasyon ve girişimcilik alanında katılımcıları bilgilendirdi. Çalıştayın moderatörlüğünü ise TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Uzmanı Rasim Keskin gerçekleştirdi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Şile Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Keser, girişimciliğin önemine dikkat çekerek 'İnovasyon ve girişimcilik, bugünün rekabetçi iş dünyasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalıştay ile Şile'nin girişimci kadınlarına destek olmayı ve onları güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi tarafından düzenlenen bu çalıştayın yeni fikirler ve iş birlikleriyle Şile ekonomisini daha da canlandıracağına inanıyorum" dedi.

ŞİLE BEZİ İLHAM OLACAK

Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi Koordinatörü Gülşah Yıldız ise konuşmasında Şile Bezi'nin tarihçesi ve dünya genelinde dokuma alanında ün kazanmış markaların hikayelerinden örnekler sunarak katılımcıları bilgilendirdi. Yıldız, "Şile bezi, köklü bir tarihe sahip olan ve dünya genelinde tanınan bir markadır. Bu çalıştayda, katılımcılarımıza Şile bezinin tarihçesini ve dokuma alanında ünlü markaların başarı hikayelerini aktararak ilham vermek istedik. İnovasyon ve girişimcilikle birleşen Şile bezi, kadınların yaratıcılığını ve girişimcilik ruhunu ortaya çıkarmalarını sağlayacak önemli bir araçtır" diye konuştu.

İnovasyon ve Girişimcilik Çalıştayı, katılımcıların bir araya gelerek uzmanların deneyim ve bilgilerini paylaşmasını sağlarken, çalıştay öncesi düzenlenen eğitim kampında ise inovasyon, girişimcilik, iş modelleri ve pazarlama stratejileri gibi konular ele alındı. Düzenlenen eğitimler Şile'nin inovasyon ve girişimcilik ekosistemine katkıda bulunarak bölgenin ekonomik büyümesini desteklemeyi hedefliyor.