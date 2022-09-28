Siirt ekonomi haberi... Devlet 250 bin lira destek verdi, Siirt'te çırak yetiştirilecek

Edinilen Siirt gelişmesine göre Devlet 250 bin lira destek verdi, Siirt'te çırak yetiştirilecek Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin çırakları devlet desteğiyle yetiştirilecekSİİRT Siirt'te kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere 250 bin TL'ye varan destek verilecek.

Devlet 250 bin lira destek verdi, Siirt'te çırak yetiştirilecek

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin çırakları devlet desteğiyle yetiştirilecek

SİİRT Siirt'te kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere 250 bin TL'ye varan destek verilecek. Geri ödemesiz destekle geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan mesleklerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği ile usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yeni zanaatkarlar yetiştirilmesine destek sağlanacak. Geri ödemesiz 250 bin lira üst limitli destek ile kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destek verilecek. Sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslek kolları listesinde yer alan alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin bu hibeden yararlanacağını belirten Siirt Kültür ve Turizm Müdürlüğünde proje sorumlusu Şakir Özmazı, yetiştirilecek olan çıraklar ile birlikte birçok mesleğin ayakta kalmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Özmazı, "İlimizde unutulmaya yüz tutmuş zanaatkarlardan demircilik, kalaycılık, bakırcılık, semercilik, dokumacılık, dabakçılık ve buna benzer meslekleri ihya etmek adına bakanlığımızın teşvikiyle devletin desteklediği hibe programından 8 zanaatkarımız hibe almaya hak kazanmıştır. Bakanlığımıza, her bir zanaatkarımız 250 bin lira karşılıksız hibe alarak devletin desteğiyle usta-çırak ilişkisine dayanarak tekrar zanaatkar yetiştirmek için gerekli evrakları tamamlayarak göndermiş bulunmaktalar. Unutulmaya yüz tutmuş bu zanaatkarlar adına yetiştirilecek olan bu çıraklar tekrar usta olarak memleketimize kazandırılması, ilimizin ekonomisine katkı sağlayacaktır" dedi.