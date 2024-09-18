Gölcük Depremi Sonrası DASK Sigortası Zorunlu Afet Sigortası ile Genişletiliyor

Sigortacılar, Gölcük Depremi sonrası hayatımıza giren Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Sigortası'nın kapsamının, Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) ile genişletilecek olması nedeniyle düzenlenen toplantı için İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) buluştu.

İklim krizinin de etkisiyle afetlerin çok daha çeşitli hale gelmesi, fırtına, sel, dolu, tsunami ve yangınlardan kaynaklanan hasarların artması nedeniyle, depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler bakımından da sigorta himayesinin zorunlu tutulmasını ve teminatın kapsamına konuta ek olarak konut içindeki taşınır malların da eklenmesini gündeme alan Zorunlu Afet Sigortası, işin uzmanları tarafından her boyutuyla değerlendirildi.

TOBB, İZTO ve EBSO katıldı

İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler'in açılış konuşmalarıyla başlayan "Zorunlu Deprem Sigortasının (DASK) Zorunlu Afet Sigortasına (ZAS) Dönüşümü Toplantısı" na, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar konuşmacı olarak katıldı. Toplantının moderatörlüğünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez yaptı.

Kızılgüneşler: "Sigortacılık bilinci oluşmalı"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, son dönemde İzmir'de de acı bir şekilde tecrübe edilen, orman yangınları, deprem, heyelan, sel, fırtına, dolu gibi olağan dışı durumların, ekonomiye verdiği zararları en aza indirmek için, sigorta yaptırmanın ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalığı ve sigortacılık bilincini artırmanın büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

"Finansal güvencenin kapsamı artırılmalı"

Yaşanan büyük afetler sonrasında sigorta yaptırmanın maliyetinin, hasar oluştuktan sonra ortaya çıkan maliyetle karşılaştırılamayacak kadar az olduğunu ifade eden Kızılgüneşler sözlerini şöyle sürdürdü: "Zorunlu Deprem Sigortasının Zorunlu Afet Sigortasına dönüşüm sürecinin yakından takip edilmesi gerekiyor. Sadece deprem kaynaklı hasarların değil; yangın, sel, fırtına gibi diğer afetlerin de poliçe kapsamına alınacak olması çok önemli. Bu kapsamda, devreye girecek ZAS ile DASK'ın sağladığı finansal güvencenin kapsamının arttırılması gerektiğine inanıyoruz"

Yorgancılar: "İsabetli ve önemli bir kazanım"

TOBB Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan doğal afet sayısının arttığını, iklim değişikliği ile tetiklenen risklerin, Türkiye özelinde afet sigortaları konusunun çok daha ciddiye alınması gerektiğini teyit ettiğini ifade etti. Yorgancılar, bu kapsamda zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilerek zorunlu afet sigortasına dönüştürülmesinin isabetli ve önemli bir kazanım olacağını belirtti.

Son yıllarda fabrikalarda yaşanılan yangın olaylarına dikkat çeken Yorgancılar sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle plastik, kimyasal ürünler, boya, mobilya gibi yangın riski yüksek sektörlerde sigorta yapılmaması çok büyük handikap. Ülkemizde sigorta yaptırmaya mesafeli olunmasının en önemli nedenlerinden biri ne yazık ki, "Bir şey olmaz" mantığı. Diğer önemli sebep ise, maliyetler. Firmalarımız ekonomik zorluklar yaşarken sigorta yaptırmayı ikinci plana atabiliyor"

Korkut: "Fiyatlar minimumda tutulmalı"

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen toplantının panel bölümünde; TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar ve DASK Teknik İşleticisi Türk Reasürans A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdal Turgut konuyla ilgili görüşlerini paylaştı, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Sektörde yaşanan sorunların altını çizen TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, DASK'ın metrekare fiyatları yükselirse konut sigortasında/poliçesinde azalma olacağını düşündüklerini ve bu sebeple fiyatların minimumda tutulmasını istediklerini ifade etti. Korkut, sektördeki uygunsuzluklarla ilgili belgelerin mutlaka TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesine ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Erdem: "Yorumlama farklılıkları giderilecek"

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri sonrasındaki süreçte eksperler olarak önemli tecrübeler edindiklerini belirterek, eksik sigorta sebebiyle zorluklar yaşandığını vurguladı. Erdem, ZAS'ta dolaylı ve dolaysız hasar tanımlamalarının yapılmasının, yorumlama farklılıklarını gidermek için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, yıldırım hasarı, muafiyet ve eksik sigorta vb. konularda önerilerde bulunduklarını söyledi.

2025 yılında uygulamaya girmesi bekleniyor

Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, Kahramanmaraş Depreminde 103 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp oluştuğunu, bunun sadece 5 milyar dolarlık bir kısmının sigortalandığını, bu durumun kamu bütçesinde büyük açığa neden olduğunu vurguladı. DASK Teknik İşleticisi Türk Reasürans A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdal Turgut ise, yeni gelecek ZAS sistemini, kar amacı gütmeden vatandaşların ilk kademede kayıplarını karşılayacak şekilde tasarladıklarını belirterek, ZAS'ın 2025 başında uygulamaya gireceğini umduklarını dile getirdi.

Toplantıya, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri Ersoy Kocamanoğlu, Tankut Gülümser ve Muzaffer Okan Özer, Ege Sigorta Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İsmet Sarıgöz, 48. Sigortacılık Grubu Meslek Komitesi Başkanı Zeynep Şebnem Korkut, Komite Başkan Yardımcısı Mehmet Özdaş, Komite Üyesi İsmail Destebaş, Türkiye Sigorta Birliği Bölüm Yöneticisi Simge Bağcı, İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Ege Bölgesi Sanayi Odası Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu, DASK Teknik İşleticisi Türk Reasürans A.Ş. Genel Sekreteri Serpil Günal, İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ve TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Üyeleri katıldı. - İZMİR