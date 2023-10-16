Shanghai'da Yabancı Şirketlerin Sayısı Artıyor

Shanghai'da çok uluslu şirketlere ait 940 bölgesel genel merkez ile 551 yabancı yatırımlı Ar-Ge merkezi bulunuyor. 2023 yılında ise bu sayının artması bekleniyor.

SHANGHAİ, 16 Ekim (Xinhua) -- Shanghai Belediyesi 2023 Uluslararası İş Liderleri Danışma Heyeti'nin Pazar günü düzenlediği basın toplantısına göre, Shanghai'da şu anda çok uluslu şirketlere ait 940 bölgesel genel merkez ile 551 yabancı yatırımlı araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi bulunuyor.

Bunlar arasındaki 49 bölgesel merkez ve 20 Ar-Ge merkezi ise 2023 yılında faaliyete geçti.

Shanghai Belediye Başkanı Gong Zheng basın toplantısında yaptığı konuşmada, Shanghai ekonomisinin bu yılın başından itibaren toparlanmaya devam ettiğini ve genel anlamda istikrarlı ve olumlu bir eğilim sergileyerek güçlü bir direnç ve canlılık gösterdiğini söyledi.

Gong, "Shanghai kentinin yabancı şirketleri çekebilmesi için iyi bir iş ortamı kilit önem taşıyor. İş ortamını sürekli olarak iyileştirmek üzere bir dizi yeni önlem planlayacak ve uygulayacağız" diye ekledi.