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Shanghai'da düzenlenen otomotiv fuarına 5.600'den fazla şirket katılıyor

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Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen ve otomotiv parçaları, ekipman ve hizmet tedarikçilerine odaklanan Shanghai Uluslararası Ticaret Fuarı'na yurtiçi ve yurtdışından 5.600'den fazla şirket katılıyor. Fuar, 41 ülke ve bölgeden katılımcıları ağırlıyor ve 2 Aralık'a kadar devam edecek.

SHANGHAİ, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen ve otomotiv parçaları, ekipman ve hizmet tedarikçilerine odaklanan Shanghai Uluslararası Ticaret Fuarı'na yurtiçi ve yurtdışından 5.600'den fazla şirket katılıyor.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen ve Çarşamba günü başlayan etkinlik 2 Aralık'a kadar devam edecek.

300.000 metrekarelik sergi alanına sahip olan fuar, ABD, Polonya, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere dahil olmak üzere 41 ülke ve bölgeden katılımcıları ağırlıyor.

Messe Frankfurt (HK) Limited Şirketi Genel Müdürü Fiona Chiew, geleneksel sektörlerdeki dönüşüm ve iyileştirmelere ek olarak yeni enerjili araç tedarik zincirindeki artış göz önüne alındığında, birçok uluslararası otomotiv pazarının büyüyen fırsatları keşfetmek için Çin'e yöneldiğini söyledi.

Şu ana kadar hem yurtiçi hem de yurtdışından 177 profesyonel satın alma grubu etkinliğe kaydoldu.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çin'in otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 ve satışları ise yüzde 9,1 artarak yaklaşık 24 milyon adede ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Aralık Ekonomi Haberler

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