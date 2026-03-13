Haberler

650 bin kişinin emekliliği iptal mi edildi? SGK'dan açıklama var

650 bin kişinin emekliliği iptal mi edildi? SGK'dan açıklama var
Güncelleme:
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliğinin iptal ettiğine yönelik iddiayı yalanladı. Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu dönemde sahte sigortalı 12 bin 209 kişinin emekliliğinin iptal edildiğini açıkladı.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu, son 5 yılda 12 bin 209 kişinin emekliliğinin iptal edildiğini açıkladı.
  • 2021-2025 yılları arasında SGK denetimlerinde 560 bin 540 kişi sahte sigortalı olarak tespit edildi.
  • SGK'nın e-Devlet sisteminde 'S' kodu, sahte sigortalılığın kesinleştiğini ve ilgili prim kayıtlarının silindiğini gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, söz konusu dönemde emekliliği iptal edilen kişi sayısının 12 bin 209 olduğunu bildirdi.

İNFİAL YARATAN İDDİAYA YALANLAMA

Kurumdan yapılan açıklamada, bazı basın organlarında "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddiasını içeren haberlerin yer aldığı hatırlatılarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılma gereği duyulduğu kaydedildi.

"TOPLAM 12 BİN 209 KİŞİNİN EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLDİ"

"İddianın gerçeği yansıtmadığı" vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "2021-2025 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan yoğun denetim ve incelemeler sonucu 560 bin 540 kişi, sahte sigortalı olarak tespit edilmiştir. Belirtilen rakam, yalnızca sahte sigortalı olarak bildirilen kişi sayısını ifade etmekte olup, emeklilik iptallerine ilişkin bir veri niteliği taşımamaktadır. Yapılan bu incelemelerin sonucunda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edilmiştir. 4-a (SSK) kapsamında 9 bin 304 kişinin, 4-b (Bağ-Kur) kapsamında 2 bin 905 kişinin emekliliği iptal edilmiştir."

SGK'DAN YENİ DENETİM SİSTEMİ

SGK'nın yeni denetim sistemi, sigorta verilerini analiz ederek şüpheli durumları tespit etmeye odaklanıyor. İncelemelerde özellikle fiilen çalışmadığı halde sigorta primi yatırılan kişiler, yalnızca sigorta işlemleri için kurulduğu düşünülen tabela şirketleri ve kısa süreli şüpheli sigorta girişleri mercek altına alınıyor. Yetkililer, bu yöntemle sosyal güvenlik sistemindeki usulsüzlüklerin daha hızlı ve kapsamlı şekilde tespit edildiğini belirtiyor.

E-DEVLET'TEKİ KODLAR UYARI NİTELİĞİNDE

Denetim sürecinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmeleri öneriliyor. SGK kayıtlarında yer alan bazı harf kodları, inceleme sürecine dair önemli bilgiler veriyor.

Hizmet dökümünde görülen "K" kodu iş yerinin inceleme altında olduğunu gösterirken, "Ş" kodu usulsüzlük şüphesini ifade ediyor. "S" kodu ise sahte sigortalılığın kesinleştiği anlamına geliyor.

Özellikle "S" kodunun bulunması halinde ilgili prim kayıtlarının sistemden silindiği ve bu primlere dayanarak kazanılan emeklilik hakkının geçersiz sayıldığı belirtiliyor.

MAAŞLAR KESİLİYOR, GERİ ÖDEME TALEP EDİLİYOR

SGK denetimleri sonucunda sahte sigortalılık tespit edilmesi durumunda sadece emeklilik iptal edilmiyor. Kurum, daha önce ödenen emekli maaşlarını ve bu süreçte karşılanan sağlık giderlerini de yasal faiziyle birlikte geri isteyebiliyor. Bu durum bazı vatandaşlar için ciddi mali yükümlülüklerin ortaya çıkmasına yol açabiliyor.

HUKUKİ SÜREÇ VE YAPTIRIMLAR GÜNDEME GELEBİLİYOR

Yetkililer, sahte sigorta işlemlerinin tespit edilmesi halinde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla hukuki sürecin başlatılabileceğini belirtiyor. Geri ödeme yapılmaması durumunda ise icra ve haciz işlemleri devreye girebiliyor.

SGK, vatandaşların olası mağduriyet yaşamaması için sigorta kayıtlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve şüpheli durumlarda kuruma başvurmaları gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıS.avcı:

Yeni bir Sgk sistemi şart mağdurların mağduriyeti giderilmelidir herkes eşit şartlara sahip olmalı

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Sıra bankamatik memurlarına geldi anlaşılan

Haber YorumlarıMali:

kim yalan söylüyor peki

