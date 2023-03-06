SESOB depremzedeler için iş başvurusu standı açtı Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB), Binali Yıldırım Kredi ve Yurtlar Kurumunda depremzede vatandaşlara ve esnaflara iş konusunda yardımcı olmak amacıyla stant açarak başvuru taleplerini aldı.

SESOB depremzedeler için iş başvurusu standı açtı

SİVAS - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB), Binali Yıldırım Kredi ve Yurtlar Kurumunda depremzede vatandaşlara ve esnaflara iş konusunda yardımcı olmak amacıyla stant açarak başvuru taleplerini aldı.

11 ilde ve Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında tüm imkanlarını seferber eden Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Sivas'ta yerleştirilen alilere de yiyecek, giyim, ev, iş ve diğer konularda da yardımcı oluyor. Bu çerçevede Kredi ve Yurtlar Kurumundaki yurtlarda kalan, meslek sahibi olan ustalara destek olmak, bu süreçte çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Aşık Ruhsati Kültür Merkezinde stant açarak depremzedelerin başvuruları alındı.

"Personelimiz ve oda başkanlarımızla birlikte başvuruları alıyoruz"

Yaşadığı illerde meslek sahibi olanları istihdam etmek, işyerlerinde çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını ifade eden Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil maksatlarının depremzedelere iş imkanı sağlamak olduğunu belirterek, " Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak deprem sonrasında harekete geçerek desteğimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnaf teşkilatı önemli bir kavram ve teşkilattır. Bu teşkilatın içerisinde yer alan ancak, depremle birlikte mağdur olan kardeşlerimize desteğimiz devam ediyor. Yurtlarda kalan ustalarımıza, meslek sahiplerine iş konusunda destek olmak amacıyla Aşık Ruhsatı Kültür Merkezinde stantlar oluşturduk. Personelimiz ve oda başkanlarımızla birlikte başvuruları alıyoruz. Talepler istikametinde merkezde bulunan 13 mesleki odamız ve İşkur Müdürlüğü aracılığı ile bu vatandaşlarımızın mesleklerini yapmalarını, istihdama katkı sağlamalarına yardımcı olmak istiyoruz. Burada kalan vatandaşlarımız normalleşme sürecinde çalışırlarsa yaşadıkları sıkıntıları daha da kısa sürede atlatacaklarına inanıyorum" dedi.

SESOB Başkanı Hakan Demirgil, depremzede vatandaşların çalışabilmesi, iş imkanına kavuşması için oluşturulan stantın çok önemli olduğunu vurgulayarak, desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.