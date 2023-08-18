Şekerbank'a Amerikan hükümetinden deprem bölgesine özel 100 milyon dolar kredi

Şekerbank ile ABD hükümetinin finansal kuruluşu olan US International Development Finance Corporation (Amerikan Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşu-DFC), şubat ayında gerçekleşen büyük deprem felaketinden etkilenen bölgenin kalkınmasına yönelik 100 milyon dolar tutarında bir kredi...

Şekerbank ile ABD hükümetinin finansal kuruluşu olan US International Development Finance Corporation (Amerikan Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşu-DFC), şubat ayında gerçekleşen büyük deprem felaketinden etkilenen bölgenin kalkınmasına yönelik 100 milyon dolar tutarında bir kredi anlaşması imzaladı.

DFC kredisine ilişkin düzenlenen basın toplantısı, Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Göktan'ın ev sahipliğinde, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh katılımıyla gerçekleştirildi.

Şekerbank'ın kendi kaynaklarından ekleyeceği 33 milyon dolar ile toplam proje tutarı 133 milyon dolara ulaşacak. 7 yıl vadeli kredi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgenin kalkınması öncelikli olmak üzere kadın işletmelerin ve KOBİ'lerin finansmanı için kullanılacak.

DFC kredisi ile Şekerbank, 7 yılda yüzde 80'i mikro ve küçük işletmeler olmak üzere 350 bine yakın KOBİ'yi ve deprem bölgesinde yaklaşık 1,5 milyon mevcut ve yeni istihdamı desteklemeyi hedefliyor. Kredi, DFC'nin ve Şekerbank'ın ortak misyonları doğrultusunda finansal erişimi yaygınlaştırmak ve sosyal faydayı artırmak amacıyla tabana yaygın bir şekilde kullandırılacak.

Söz konusu proje, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından ABD hükümetinin deprem bölgesine gerçekleştirdiği 235 milyon dolar desteğin ve Amerikan kurumlarınca yapılan 110 milyon doları aşkın bağışın ardından Amerikan hükümetinin bölgeye yaptığı yeni bir destek niteliği taşıyor.

"Bu iyileşmenin bir parçası olmak harika"

Toplantıda konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, söz konusu kredinin Türkiye'de depremden etkilenen toplulukları desteklemek için atılmış büyük bir adım olduğunu belirterek, "Türk dostlarımızın yeniden yapılanma sürecinde rol almaktan onur duyuyoruz. DFC'de görev alanlara teşekkür ediyorum ve şubat ayından bugüne kadar bu noktaya gelebilmek için çok sıkı bir çalışma yürütüldüğünü biliyorum." dedi.

Dokunulacak hayatların sayısının inanılmaz olacağını aktaran Flake, "Depremden sadece birkaç ay sonra kaydedilen ilerlemeyi görmek bizi çok etkiledi. Sürecin kalıcı bir şekilde ilerlemesi için krediye veya finansmana ihtiyaç var. Kredilerin çoğu 2 bin doların altında olacak. Bu da 100 bin kişiye fon sağlayabileceğiniz ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin hayatına doğrudan dokunabileceğiniz anlamına geliyor. Yani bu önemli bir şey." diye konuştu.

Bu programın bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Flake, "Türkiye'nin toparlanma ve yeniden inşa sürecinde yer almaktan onur duyuyoruz. Türkiye'nin sadece son 7 yılda 5 kıtada 50'den fazla ülkeye yardım götürdüğünü biliyorum. Bu nedenle ihtiyaç duyduğu anda Türkiye'ye yardım etmek bizim için bir zevk ve onurdu. Dolayısıyla bu iyileşmenin bir parçası olmak harika." dedi.

"7 yıl boyunca 350 bine yakın KOBİ'ye finansman sağlamayı öngörüyoruz"

Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Göktan da söz konusu kredi anlaşmasının gerçekleşmesini sağlayan DFC temsilcilerine ve destekleri için ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile ABD-Türkiye Diplomatik Misyonu temsilcilerine teşekkür etti.

Şekerbank'ın son yıllarda finansal performansında sergilediği sürdürülebilir başarıya da değinen Göktan, Banka'nın kırsal bölgeler ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki yaygın şube ağıyla mikro ve küçük işletmelerin finansmanında öncü bir role sahip olmasının DFC'nin seçiminde büyük rol oynadığını vurguladı.

Göktan, "Söz konusu kredi mümkün olduğunca tabana yaygın bir şekilde kullandırılacak. Bu doğrultuda 7 yıl boyunca yüzde 80'i mikro ve küçük işletmeler olmak üzere 350 bine yakın KOBİ'ye finansman sağlamayı öngörüyoruz." diye konuştu.

Bölgede yaşayan yüzbinlerce kişiye refah ve istihdam sağlaması hedeflenen projenin sağlayacağı toplumsal fayda ile öne çıktığını belirten Göktan, "DFC kredisi ile önümüzdeki 7 yıl içinde deprem bölgesinde yaklaşık 1,5 milyon mevcut ve yeni istihdamı desteklemeyi hedefliyoruz." dedi.

Göktan, deprem bölgesinde üretim çarklarının yeniden dönmeye başlaması için uzun vadeli dış kaynak girişinin önemine işaret ederek, bu tür uzun vadeli dış kaynakların bankacılık sektörünün büyüme kapasitesini ivmelendirerek deprem bölgesinde topyekun kalkınmayı sağlayabileceğini kaydetti.

Amerikan hükümetinin DFC aracılığıyla Şekerbank'a sağladığı bu kaynağın, ekonominin belkemiği bankacılık sektörü yoluyla bölgeye akacak yeni dış kaynaklara vesile olmasını dileyen Göktan, "DFC ile imzaladığımız 100 milyon dolar büyüklüğündeki kredi anlaşması kapsamında kendi kaynaklarımızdan da 33 milyon dolar ekleyerek projenin toplam büyüklüğünü 133 milyon dolara çıkaracağız." dedi.

DFC COO'su Agnes Dasewicz ise DFC'nin şubat ayında meydana gelen depremlerin ardından bölge halkının kalıcı olarak toparlanması için kritik önem taşıyan istihdam ve temel hizmetleri sağlayan küçük işletmelere finansman sağlama konusunda Şekerbank'ı desteklemekten gurur duyduğunu ifade etti.

Dasewicz, "DFC'nin Şekerbank'ın kadınlara ait işletmelere finansman sağlama yeteneğini güçlendirme taahhüdü, bölge halkının yeniden kalkınmasıyla ekonomilerinin uzun vadede daha güçlü ve kapsayıcı büyümesini sağlamaya da yardımcı olacaktır." dedi.