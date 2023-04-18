Şehzadeler'de kurulacak arife pazarları belli oldu

Manisa'nın merkez ilçelerinden Şehzadeler'de bu yıl arife günü kurulacak pazarlar belli oldu.

Manisa'nın merkez ilçelerinden Şehzadeler'de bu yıl arife günü kurulacak pazarlar belli oldu. Arife pazarlarının, Perşembe Pazarı ve Nurlupınar pazaryerinde kurulacağı açıklandı.

11 Ayın Sultanı Ramazan ayını geride bırakmaya hazırlanan Şehzadeler Belediyesi, vatandaşların bayramı rahat ve güven ortamında geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. İlçede arife günü vatandaşların alışveriş yapacağı pazaryerleri de belirlendi. 20 Nisan Perşembe günü arife nedeniyle Perşembe Pazarı ve Nurlupınar Pazarının kurulacağı bildirildi. - MANİSA