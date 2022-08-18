Şeftali üreticide 2 TL 30 kuruş, marketlerde 13-14 TL

"Marketlere çağrım 5 lira kazanacağınıza 1 lira kazanın"

Şeftalide hasat sürüyor

MERSİN - Tarımda üretim merkezlerinden Mersin'de şeftali hasadı tarlada 2 lira 30 kuruştan sürerken, üreticiler geçen yıl 4 TL'den sattıkları ürünlerinin düşük fiyata gitmesine anlam vermediklerini belirterek, tüketicilere marketlerde yüksek fiyata satılmasına karşı 'Biz ucuz satıyorsak, vatandaşta ucuza yesin' diye çağrıda bulundu.

Türkiye'nin özellikle yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de son haftalarda yoğun olarak şeftali hasadı yapılıyor. İlk ürünlerin çıktığında üreticisini sevindiren şeftali ise hasadın yoğun olarak yapıldığı bugünler de üzdü. Üreticinin bin bir emekle yetiştirdiği şeftaliyi tüccarlar 2 lira 30 kuruştan tarladan almaya başladı. Geçen yıl 4 TL'den giden şeftalinin bu yıl artan enflasyona rağmen 2 lira 30 kuruşa alınmasına üzülen üreticiler, en azından marketlerde de tüketiciye 10-15 TL yerine 5-6 TL'ye satılmasını istedi. Marketlerin fahiş fiyata ürünü sattığını aktaran üreticiler, "Biz ucuza veriyorsak, tüketici de ucuz yesin' dedi.

Erdemli ilçesi Sıraç Mahallesinde iki ayrı bahçesinde şeftali üreten Mehmet Altıntaş, "Sabah erkenden 5 gibi bahçeye giriyoruz hasadımızı yapıyoruz. Şuanda bahçede bizden çıkışı 2.30 TL, yani 2 lira 30 kuruş. Marketlere gidiyorum 10, 15, 20, 25. Biz ucuz çıkardık 2 TL 30 kuruştan veriyoruz, tüketiciler marketlerden, manavlardan, pazardan 10 liradan başlıyor 25 liraya kadar pahalı alıyor" dedi.

"Marketlere çağrım 5 lira kazanacağınıza 1 lira kazanın"

Tüketicilerin neden pahalı yediğine anlam veremediğine değinen Altıntaş, "Şimdi bizden 2 liraya çıktığına göre 5-6 lira bilemedin 7 lira, 8 lira arasında yemesi gerekiyor. Çünkü 2-3 tane el değiştirdiği için o maliyet o kadar bulması lazım ama 20 lira 25 lira gerçekten de çok fahiş fiyat.

Bu sene biraz bereketli meyvelerimiz, ama fiyat olmadığı için yine zarardayız. Çünkü girdilerimiz arttı. Geçen sene biz 4 TL'ye vermiştik bu şeftaliyi, bu sene 2 lira 30 kuruş. Madem ki biz 2 lira 30 kuruşa veriyoruz bu meyveyi, marketlere çağrım, manavlara çağrım neden tüketiciye 5 liraya, 6 liraya vermiyorsunuz. Çok kazanacağınıza biraz az kazanın. 5 lira kazanacağınıza 1 lira kazanın. Biz zaten zarardayız, ama vatandaş, tüketici ucuz yesin. Bizden ucuza çıktığına göre onlarda ucuz yesin" diye konuştu.

Sabahın 5'inde iş başı yaptıklarını aktaran işçi çavuşlarından Vedat Aydan, "Tabi sıcağın altında, tüyü çok birde, olgunlaşmış malı topluyoruz, arabamızda zor doluyor, saat 4'e kadar çalışıyoruz. Özenle çok titiz toplamak lazım. Titiz toplamasan ürün yumuşar, parmak izi çok olur" diye bilgi verdi.

Bahçede şeftali toplayan işçiler de yoğun bir mesai harcadıklarını sabah 5'ten öğleden sonra 3-4'e kadar mesai yaptıklarını aktardı.