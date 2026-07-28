Gezgin Arıcıların Yıllık Bal Mesaisi Başladı: Üç Hasatlık Yoğun Sezon

Kış aylarını Antalya'da geçiren gezgin arıcılar, mayıs ayında Isparta'ya dönerek bal üretimine başladı. Bahar balı hasadının ardından sedir, geven ve çiçek balı üretimi gerçekleştiren arıcılar, üçüncü hasat için kovanlarını ayçiçeği tarlalarına taşıdı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte gezgin arıcıların bal üretim sezonu başladı. Kış aylarını Antalya'da geçiren gezgin arıcılar, kışlatma döneminin ardından mayıs ayında Isparta'ya dönerek üretime başladı. Isparta'ya getirilen arılardan haziran ayının sonu ile temmuz ayında bahar balı hasat edilirken, ardından sedir, geven ve çiçek balı üretimi gerçekleştirildi. Temmuz ayının ortalarından itibaren hasadın bir bölümü tamamlanırken, arılar ayçiçeği balı üretimi için ayçiçeği tarlalarına taşındı. Yılda üç kez bal hasadı yapan ve bal üretiminin yanı sıra diğer arıcılık ürünlerini de değerlendiren üreticiler, bal mumundan doğal krem üretiyor. Zeytinyağı, bal mumu ve propolisin kullanıldığı kremde yer alan bal mumu, arıların ördüğü peteklerden elde ediliyor.

Isparta merkeze bağlı Deregümü köyü ile Bozanönü bölgesinde gezginci arıcılık yapan 31 yaşındaki Mustafa Sorkut, bu yıl mayıs ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle geçen yıla göre rekoltenin düştüğünü, ancak bunun balın kalitesini etkilemediğini söyledi. Gezginci arıcılığın her geçen yıl daha maliyetli hale geldiğini ifade eden Sorkut, gezginci üreticilere verilen desteklerin yetersiz olduğunu belirterek, arıcılara daha fazla destek sağlanması gerektiğini dile getirdi.

"Arılarımızı Antalya'ya, Aksu'ya taşıyoruz ve orada kışlatıyoruz"

Aynı zamanda elektrik teknisyeni olan gezginci arıcı Mustafa Sorkut, arıcılığa beş yıl önce iki kovanla başladı. Şu anda 150 kovan arıya sahip olduğunu dile getiren Sorkut, "Ayrıca 70 kovanla ana arı üretim kutularımız bulunuyor. Şu anda ayçiçek tarlalarının olduğu Bozanönü bölgesindeyiz. Beş yıl önce başladım arıcılığa. İlk başta tabii ki hiçbir bilgimiz yoktu. İki sene boyunca ön araştırma yaptım. Daha sonrasında iki kovanla başladık. İki kovanla başladığımız bu serüven, bugün 150 kovana ulaştı ve 700 tane ana arı üretim kutumuz var. Kraliçe ana üretimi yapıyoruz. Arılarımızı kıştan çıkardıktan sonra yani bahar döneminde gezginci arıcılık yapıyoruz. Arılarımızı Antalya'ya, Aksu'ya taşıyoruz ve orada kışlatıyoruz. Kışlatma döneminden sonra mayısın 15'inden itibaren Isparta'ya getiriyoruz. Isparta'ya getirdikten sonra haziran ayının sonunda ve temmuz ayında, tabii bu tamamen doğaya bağlı olarak bahar balı dediğimiz balı elde ediyoruz" dedi.

"Isparta bölgesinin ballarının besin değeri çok yüksektir"

Bahar balının ardından sedir, geven ve çiçek balı üretimi yaptığını söyleyen Sorkut, "Sedir balı bir salgı balıdır ve çok kaliteli bir baldır. Aynı zamanda bölgemizde ada çayı ve kekik bulunuyor. Kekiğin de üç dört çeşidi var. Arılar bu bitkilerden nektar getirerek bal yapıyor. Daha sonra ağustos ayına doğru, temmuz ayının ortalarında balın bir kısmını hasat ediyoruz ve ayçiçek balı için ayçiçeği tarlalarına getiriyoruz. Bu şekilde üretimimiz devam ediyor. Yılda üç defa hasat yapıyoruz. Şu anda sedir balı sezonu bitmek üzere. Arılarımızın yaklaşık 80-90 kovanını ayçiçeğine getirdik. Diğer kısmını ise Kayı bölgesinde petek bal olarak çalıştırdık. Ayçiçek balı Isparta bölgesinde çok bilinen bir bal değil. Ancak araştırmalara göre sporculara kesinlikle önerilen bir bal. Protein değeri yüksek olduğu için tercih ediliyor. Ayrıca küçük çocuklarda ateş düşürücü özelliği olduğu ve ilaç etkisi gösterdiği söyleniyor. Bunun yanında bölgemizin balları, Isparta'nın birçok bölgesinde üretilen ballar Anzer balı gibi markalaşmış ballarla yarışabileceğine inanıyorum. Isparta bölgesinin ballarının besin değeri çok yüksektir. Bal mumundan, bizim ürettiğimiz bir krem de var. Bunu tamamen kendimiz deneye deneye geliştirdik. İçerisinde zeytinyağı, bal mumu ve propolis bulunuyor. Bal mumunu arıların ördüğü peteklerden elde ediyoruz. Aynı zamanda antibakteriyel bir üründür. Bölgemizde çok bilinen lavanta ve gül yağı var. Ayrıca yaklaşık bin 400 metre rakımda yetişen kantaron bitkisinden elde ettiğimiz kantaron yağını da kullanıyoruz. Bunları bal mumuyla birleştirerek bir krem elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaliteli bal, arıcıdan alınır"

Bu sene kar yağışından kaynaklı, geçen senelere göre rekoltenin daha düşük olduğuna değinen Sorkut, bu durumun balın kalitesini etkilemediğini ifade etti. Sorkut, "Desteklemeler ise biraz az. Biz bu desteklere ulaşamıyoruz. Çünkü desteklerden faydalanabilmek için öncelikle ciddi bir maddi güce sahip olmak gerekiyor. Asıl desteğin, ciddi anlamda arıcılık yapan kişilere verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gezginci arıcılık yaptığımız için bu sene çıkan yeni düzenlemeyle birlikte orman bölgelerinde kovan başına 100 TL ücret talep ediliyor. Yakıt çok pahalı, nakliye çok pahalı. Buna bu ücret de eklenince arıcılık daha da zor hale geliyor. Bal kesinlikle arıcıdan alınmalı, marketlerden değil. Buna özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Bal ucuz bir ürün değildir; çünkü çok büyük emek ister ve masrafı yüksektir. Herkesin yapabileceği bir iş değildir. Kaliteli bal, arıcıdan alınır" diye konuştu.

"Geçen yıl rekoltemiz çok güzeldi"

Isparta Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kılıç ise, şu an birliğe bağlı 950 üye olduğunu dile getirdi. Kılıç, "Yaklaşık 250 ton civarında üretim yapılıyor. Buna bütün ilçelerimiz de dahil. Geçen yıl rekoltemiz çok güzeldi. Özellikle lavanta, sedir ve çiçek balında verim yüksekti. Geçen yıl özellikle sedir balı çok yoğundu. Lavanta balımız da oldukça yoğundu ama sedir balı gerçekten harikaydı. Meşe balımızda da oldukça iyi bir verim elde ettik. İnşallah bu yıl da sezonun güzel geçeceğini ümit ediyorum. Ancak çiçek balında bu yıl oldukça büyük bir düşüş var. Isparta genelinde yağışların fazla olması nedeniyle bu durum yaşandı. Aynı zamanda merkezde sedir balı neredeyse yok. İlçelerimizin bazılarında ise şu anda güzel bir akım var. Sedir balı sezonu da hala devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Geçen yılla bu yıl arasında şu an için fiyat açısından herhangi bir fark yok"

Bal fiyatlarına değinen Kılıç, "Fiyatlarımıza baktığımız zaman çam balı ve çiçek balı yaklaşık 600 lira bandında. Tabii bu, balın çeşidine göre değişiyor. Yüksek yayla ballarımız bin lira, sedir balımız da bin lira seviyesinde. Meşe balımız ise henüz çıkmadı. Geçen yıl perakende satış fiyatı yaklaşık bin liraydı. Geçen yılla bu yıl arasında şu an için fiyat açısından herhangi bir fark yok. Ancak rekoltede düşüş olursa fiyatlarda bir miktar artış olabilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı