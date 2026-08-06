Savunmada İlk 10'a Giriyoruz: Milli Yetkinlik Hamlesi 2 Yaşında

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği platformlarla dünyanın dört bir yanında güven duyulan bir marka haline geldiğini belirterek, "Savunma sanayisi ihracatında ilk 10 ülke arasına girmek üzereyiz." dedi.

Başkanlık bünyesinde faaliyet gösteren "Savunma Sanayii Akademi" tarafından yürütülen "Milli Yetkinlik Hamlesi"nin 2. yıl dönümü etkinliği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlendi.

Görgün, buradaki konuşmasında, söz konusu yetkinlik hamlesinin ikinci yılını geride bıraktıklarını ve Türkiye'nin geleceğine yön verecek insan kıymetini ele almak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Devletlerin kriz anlarında verdikleri tepkilerle değil, krizlerden çok önce inşa ettikleri kapasiteyle ayakta kaldıklarını dile getiren Görgün, Ağustos 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında karara bağlanan Milli Yetkinlik Hamlesi'nin, milli dayanıklılık stratejisinin insan ve yetkinlik boyutu olduğunu anlattı.

Görgün, günümüzde teknolojinin ekonomik rekabetin sınırlarını aştığını vurgulayarak, "Yapay zekadan kuantum teknolojilerine, uzay çalışmalarından siber güvenliğe kadar birçok alan, milli güvenliğin belirleyici unsuru haline gelmiştir. Biz bu büyük teknoloji yarışının öncülerinden biri olmaya kararlıyız. Zira kritik teknolojilerde dışa bağımlılık egemenliğin sessizce devredilmesi demektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Savunma sanayisinde çalışanların yaş ortalaması 34"

Meselenin yalnızca yeni platformlar üretmek olmadığını, bu platformları yıllar boyunca geliştirecek kurumsal hafızaya ve mühendislik kültürüne sahip olmanın stratejik önem taşıdığını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Bugün savunma sanayimiz, geliştirdiği platformlarla dünyanın dört bir yanında güven duyulan bir marka haline gelmiştir. Savunma sanayisi ihracatında ilk 10 ülke arasına girmek üzereyiz. Başkanlığımızda ve şirketlerimizde her hafta onlarca uluslararası heyet ağırlar hale geldik. Bu ilginin ardında muhakkak platformlarımızın başarıları var. Ancak savunma sanayi şirketlerimizdeki çalışanların yaş ortalaması 34. Milyar dolar seviyesinde bulunan bazı şirketlerimizin yaş ortalaması 30'un altında. Türkiye, genç ve yetkin insan kıymeti sayesinde önümüzdeki on yıllar boyunca dost ve müttefiklerin ihtiyaçlarını da karşılayacak noktadadır. Savunma sanayimize olan talebin ardında yine insan var."

"Milli Yetkinlik Hamlesi ile yaklaşık 500 bin kişiye ulaştık"

Bilgiyi kişilere bağlı bırakmayıp kurumsallaştırdıklarını ve insan kıymetini savunma sanayisinin geleceğini şekillendirecek stratejik bir kapasite olarak gördüklerini dile getiren Görgün, Savunma Sanayii Akademisi koordinasyonunda yürütülen projenin somut çıktılarını paylaştı.

Görgün, Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında 50'den fazla projeyi aynı stratejik çatı altında buluşturduklarını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 500 bin kişiye ulaştık. Lise öğrencilerinden sektör yöneticilerine uzanan 7 hedef grubunu, 4 platform ve 11 programla ortak bir gelişim modeli etrafında bir araya getirdik. Savunma Sanayii Lise Programı ile 5 dönemde 2 bin 541 öğrencimize ulaştık. ELMAS programı kapsamında 12 şehirde, 13 okuldan 7 bin mesleki ve teknik lise öğrencimizi yetkinlik çalışmalarımıza dahil ettik. Savunma Sanayii Kampüs Programı'nı 8 şehirde 3 bin katılımcıyla gerçekleştirdik. Üniversitelerimizde yürüttüğümüz modüllerle 4 bin 991 öğrencimize 288 ders sunduk."

Gençlere "mühendislik kültürünü geliştirin" çağrısı

"Kariyer ve Yetkinlik Buluşmaları"nı toplam 111 bin kişiyle gerçekleştirdiklerine ve dijital altyapıyı güçlendirdiklerine dikkati çeken Görgün, Savunma Kariyer Platformu'nun yaklaşık 290 bin kullanıcıyı 339 firmayla bir araya getirdiğini, Savunma Gelişim Platformu üzerinden ise 73 bini aşkın kullanıcıya 158 bin saati aşan 665 eğitim sunduklarını söyledi.

Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisine yönelik tam bağımsızlık vizyonunun en büyük dayanakları olduğunun altını çizerek, gençlere hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Bugün arkanızda insan yetkinliğini savunma sanayisinin stratejik planlamasının ayrılmaz parçası olarak gören güçlü bir devlet iradesi bulunuyor. Bu iradenin en büyük dayanağı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayimize yönelik ortaya koyduğu tam bağımsızlık vizyonudur. Sizlerden beklentimiz yalnızca başarılı mühendisler olmanız değil, bu ülkenin bilgi birikimini büyütmeniz, mühendislik kültürünü geliştirmeniz ve sizden sonraki kuşaklara daha sağlam bir zemin bırakmanızdır. İkinci yılı geride bırakırken, bunun çok daha uzun bir yolculuğun başlangıcı olduğunu biliyoruz."

Kaynak: AA