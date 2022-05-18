Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,95

16,25
ArpaKg6,50

6,50
BuğdayKg6,25

7,15
Preseli pamukKg40,50

48,00

AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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