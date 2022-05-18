Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,95
|16,25
|Arpa
|Kg
|6,50
|6,50
|Buğday
|Kg
|6,25
|7,15
|Preseli pamuk
|Kg
|40,50
|48,00
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
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