Şanlıurfa'da iki gün sürecek olan 4.0 Zirvesi başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Valiliğinin ev sahipliğinde birçok paydaş kurumun destek verdiği "Urfa 4-0 Zirvesi" Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın katılımıyla başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı himayelerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Valiliğinin ev sahipliğinde, Harran Üniversitesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı paydaşlığında gerçekleştirilen "Urfa 4.0 Zirvesi" başladı. Şanlıurfa'nın tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanları ve gelecek vizyonunun belirleneceği zirveye Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, akademisyenler ile firma CEO'ları katıldı.

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "İnsanlık uzun süre burada kendi tarihini yazmış. Buğday tohumunu toprakla buluşturmaya buradan başlamış. Sebzeleri, tahılları yetiştirmek buradan başlamış ve hayvancılığa buradan başlamıştır. Aradan binlerce yıl geçti işte bugün bir çalıştay yapıyoruz. Bu çalıştayı yaptığımız zaman da dünya nasıl, kutuplarda ülkeler büyüklüğünde buzullar erimeye başladı. İklim değişikliği olmaya başladı. Seller, yangınlar ve küresel ısınma başladı. İnsanlık yine başladığı noktaya başladığı yere döndü ve şimdi çözüm arıyor" dedi.

Bu zirvenin Şanlıurfa'mızda gerçekleşmesi ise ayrı bir öneme sahiptir

Bu zirveyi organize ederek ülkemizin sürdürebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan" Tarım, Turizm, Tekstil ve Teknoloji başlıklarında bir araya getirilecek olan yüksek katma değerli ürünler ile istihdamda sağlanacak artış hiç şüphesiz ki sürdürülebilir ve dengeli bir büyümenin yapı taşıdır. Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkı sağlayacak olan bu zirvenin Şanlıurfa'mızda gerçekleşmesi ise ayrı bir öneme sahiptir. Tarihi İpekyolu üzerinde yer almış, ticaretten tarıma, kültürden turizme kadar pek çok alanda güçlü potansiyele sahip olan Şanlıurfa, müreffeh bir Türkiye idealinde yönlendirici bir güce sahiptir. Şu anda bulunduğumuz coğrafya gerek yakın tarihi ile gerekse milattan önce 11 bin yıllarına dayanan geçmişiyle konumunun ve potansiyelinin getirdiği tüm imkanları başarıyla taşımış ancak hak ettiği konuma gelmek için özellikle son 20 yılda çok çaba sarf etmiş ve emektar bir coğrafyadır. Tarım ve tekstilde yüksek hacimlerde üretim potansiyeline sahip olan Şanlıurfamız, turizm alanında da tarihin başlangıç noktası Göbeklitepe ile çok önemli destinasyonlara sahip olma özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Bizler de Şanlıurfa'nın sahip olduğu potansiyelin ve birikimin etkin kullanımını sağlamak ve tüm paydaşlarımız ile istişareye dayalı katılımcı bir anlayışla hareket etmek için bu zirveyi organize ederek ülkemizin sürdürebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı hedefledik" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin en geç ili

Şanlıurfa'nın tarım, turizm, tekstil konusundaki imkanlarının farkında olduklarını söyleyen Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan,"Yapacağımız her çalışmayı sahip olduğumuz tüm avantajları ve güncel gelişmeleri değerlendirerek planlamamız gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle Şanlıurfa'nın 20 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olduğunun farkındayız. İlimizin tarım, turizm, tekstil konusundaki imkanlarının farkındayız. Dünyayı ve ülkemizi bu alanlarda daha ileriye taşıyacak yenilikçi çalışmaların farkındayız. Değişen ve gelişen dünyanın merkezinde teknolojinin olduğunun farkındayız. Bu nedenle hem potansiyelimizin yüksek olduğu alandaki çalışmalarımızı ileriye taşıyacak işleri teknolojik dönüşümle yapmamız gerektiğini hem de katma değeri en yüksek olan teknoloji alanında başta nitelikli insan kaynağı geliştirme olmak üzere daha fazla iş gücü, ürün ve hizmet üretmememiz gerektiğinin farkındayız. Bu doğrultuda bu zirvenin tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanında en iyi uygulamaları bölgedeki çalışmalara ilham vermesi için dinleyeceğiz ve yapılacak çalıştaylarda oluşturulacak eylem planı için tartışmalar gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Bir yol haritasına ihtiyaç vardı

Bu zirvenin şehre bir heyecan katacağını söyleyen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Şanlıurfa'da yaklaşık bir aydır görev yapıyorum. Bu bir aylık görev zarfı içerisinde şöyle baktığımda sanki bir yıldır burada çalışıyormuşum gibi bir hareketlilik var, bir dinamizm var. Geldiğim günden beri açılış yapıyoruz, protokoller imzalıyoruz, şehri tanıyoruz ve bu gün de şehrimizin iki farklı noktasında çok güzel bir robot yarışması ve zirve var. Tarihin sıfır noktası olarak anılan Göbeklitepe'nin bulunduğu ve bir milyonun üzerinde olan genç nüfusa sahip olan bu şehir ve böyle bir şehirde de böyle tematik bir çalışmanın yapılmasının bir şans olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Urfa 4.0 Zirvesinin şehrimize bir heyecan katacağına inanıyorum. Benim de gittiğim her yerde bir yol haritasına ihtiyaç vardı. Neyin nasıl ve çağın ruhuna da uygun bir şekilde, çağın da dinamiklerini de kullanarak bir yol haritasına ihtiyaç vardı. Böyle bir çalışma ile başlamanın bir şans olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Şanlıurfa'nın tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanları ve gelecek vizyonunun belirleneceği zirve 2 gün sürecek. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi