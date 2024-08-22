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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türkiye'nin sanayi ürünleri ihracatı 22 yılda 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseldi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Otomotivden kimyaya, makineden çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa, tekstilden mobilyaya tüm sektörlerde sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Otomotivden kimyaya, makineden çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa, tekstilden mobilyaya tüm sektörlerde sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik." dedi.

Bakan Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde, Nevşehir'in dünyada benzeri görülmemiş güzellikteki peribacaları, yer altı şehirleri ve tarihi alanlarıyla Orta Anadolu'nun kıymetli hazinesi olduğunu söyledi.

"Türkiye Yüzyılı"nda daha büyük, güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle yola devam ettiklerini anlatan Kacır, Türkiye'nin son 22 yılda atılan sağlam adımlarla gerçekleştirilen büyük kazanımlarla, dünyada yaşanan küresel krizlere teslim olmadan asırlık başarılara imza attığını vurguladı.

Kacır, hayata geçirilen kalkınma hamleleri ile yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında eser ve hizmet siyaseti yürüttüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ülkemizi küresel üretim ve teknoloji geliştirme merkezleri arasına taşıdık. Sanayi sektörlerinde üretim ve ihracat rekorları kırdık. Otomotivden kimyaya, makineden çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa, tekstilden mobilyaya tüm sektörlerde sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz. Avrupa'da ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya üretiminde lider, demir-çelikte ilk iki ülkeden biriyiz. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg'u üreterek milletimizle buluşturduk. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz potansiyeli harekete geçirerek, katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi önceleyerek, yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirerek Türk sanayisini dünyada daha güçlü, daha etkin bir konuma taşımayı sürdüreceğiz. Yerel kalkınma hamlemiz ile de Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı'nda başlattığımız sürdürülebilir ve sürekli kalkınmayı ülkemizin tamamına yayıyoruz."

Ülke genelindeki tüm şehirlerde, yer altından yer üstüne sahip olunan zenginliği, potansiyeli, kültürel birikimi, nitelikli insan kaynağını, girişimcilik ve yenilikçilik potansiyelini şehirlerin kendi kimliğine münhasır şekilde harekete geçirdiklerini ifade eden Kacır, bu kapsamda Nevşehir'in de payını en güçlü şekilde aldığını vurguladı.

"32 milyar liralık yatırımın ve 10 binden fazla nitelikli istihdamın önü açıldı"

Bakan Kacır, son 22 yılda Nevşehir'i üretim ve istihdamla buluşturan 684 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"32 milyar liralık yatırımın ve 10 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. KOSGEB destek programlarımızla Nevşehir ekonomisinin lokomotifi konumundaki KOBİ'lerimize can suyu olduk. 22 yıl öncesine kadar şehrimizde parmakla sayılacak kadar az sayıda KOBİ, KOSGEB desteklerinden yararlanma imkanı bulmuştu. Biz bu sayıyı 760 milyon liranın üzerinde bir destekle 8 bin 200'e çıkardık. Nevşehir'imize kazandırdığımız 2 yeni organize sanayi bölgesi, teknopark ve AR-GE merkeziyle şehrimizin üretim ve teknoloji geliştirme altyapısına sınıf atlattık. TÜBİTAK destek programlarıyla 204 proje ve 319 bilim insanımıza sağladığımız 538 milyon lira destekle şehrimizin bilimsel araştırma kapasitesini güçlendirdik.

Gastronomi turizmiyle, yerel tatları ve lezzetleriyle de ünlü Nevşehir'imizin yöresel 9 lezzetini coğrafi işaretle tescilleyerek hem üreticilerimizi hem tüketicimizi hem de kültürümüzü koruma altına aldık. Anadolu'muzun kalbinde saklı kıymetli cevherimiz olan şehrimizin sahip olduğu potansiyeli kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz ile harekete geçiriyoruz. Ahiler Kalkınma Ajansımız eliyle kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 195 projesine 500 milyon lira destek sağladık. KOP Bölge Kalkınma İdaremiz ile yine kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin toplam 111 projesine 749 milyon lira destek verdik."

Nevşehir'in turizm potansiyeline, altyapı yatırımları, renove çalışmaları, güzergah düzenlemeleriyle katkı sağladıklarını aktaran Kacır, tarihi ve kültürel mirasa önem vererek, tarihi alanların restorasyon çalışmalarını yapıp yeniden ziyarete açtıklarını da dile getirdi.

Hayata geçirdikleri eğitim programlarıyla, özellikle 18-29 yaş arası gençlerin iş gücüne kazandırıldığına dikkati çeken Kacır, "Kırsal alanlarımızda tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin ürünlerini piyasa koşullarına uyumlu hale getirerek üretimde standardı ve sürekliliği sağlıyoruz. Çiftçimizin, üreticimizin ihtiyaç duyduğu altyapı, ekipman ve teknik desteği kendilerine veriyoruz. Şehrimizde OSB'lerimizi çevreyle uyumlu ve verimli hale getirerek, altyapılarını güçlendirerek yeni yatırımların önünü açacak adımları atıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kacır, protokol üyeleri ile AHİKA ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen 11 projenin açılışını gerçekleştirip, KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından kentte hayata geçirilecek 3 projenin de imza törenine iştirak etti.

Öte yandan Kacır, törenden önce Valiliği ziyaret ederek Vali Ali Fidan ile görüştü.

Kaynak: AA / Ekonomi

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