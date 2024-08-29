Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na KOBİ ve reel sektörün sıkıntılarını aktardı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOBİ ve reel sektörün sıkıntı, talep ve önerilerini, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen, TOBB Yönetim Kurulu İstişare Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'a aktardıklarını söyledi.

Samsun TSO 2024 yılı Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri faaliyetler ve gündeme ilişkin konular hakkında meclisi bilgilendirdi. Başkan Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında bu ay içerisinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımı ile yapılan, "TOBB Yönetim Kurulu İstişare Toplantısı" ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen, "TOBB Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı" hakkında meclis üyelerine açıklamalarda bulundu.

"Sorunlar ve talepler Yılmaz'a aktarıldı"

TOBB'da oldukça yoğun bir mesai gerçekleştirdiklerini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in de katılımlarıyla, yaklaşık 7,5 saat süren TOBB Yönetim Kurulu İstişare Toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda, KOBİ'lerin son dönemde karşılaştığı finansmana erişim başta olmak üzere emek yoğun sektörlerde yaşanan rekabet sorunlarına kadar birçok konuda reel sektörün sıkıntı, talep ve önerilerini aktardık" dedi.

"Çözüm bekliyoruz"

Eylül ayında açıklanması beklenen 'Orta Vadeli Plan'a ilişkin beklentileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a aktardıklarını söyleyen Murzioğlu, "Enflasyonla mücadele sürecinde atılması gereken adımları ve iş dünyamızın enflasyon muhasebesi konusundaki beklentilerini görüştük. Enflasyon muhasebesi konusu biliyorsunuz iş dünyası olarak talep ettiğimiz bir uygulamaydı. Beklentimiz şirketlerin mali tablolarını gerçeğe uygun hale getirilmesini sağlamaktır. Ancak, bugün karşı karşıya kaldığımız uygulama muhasebesel düzeltmeden daha çok işletmelere ilave vergi yükü oluşturmaya yönelik bir yöntem. Finansmana erişim güçleşmişken satılmayan malın, olmayan karın vergisini ödemek firmaları daha da zora sokacaktır. Biz bu bağlamdaki endişelerimizi Sayın Yılmaz'a bir kez daha ifade ettik. Akabinde Cuma günü ilan edildi; 27 Ağustos Salı günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 2'inci Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 6 Eylül'e uzatıldı. Umarım ertelemenin de ötesinde bu konu çözüme kavuşturulur" dedi.

"Bakan Memişoğlu'na rapor sunduk"

İlaç sanayi, medikal, sağlık hizmetleri ve uluslararası sağlık turizminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirmek üzere, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen "TOBB Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı" hakkında da açıklamalarda bulunan Murzioğlu, "Sektörden sorumlu TOBB Başkan Yardımcısı olmam nedeniyle toplantıya ben de iştirak ettim. Ülkemizin sağlık turizmi konusunda önemli bir potansiyeli var. Samsun da sağlık hizmetleri bakımından çok alternatifli ve gelişmiş bir şehir. Samsun'da sektörün gelişiminin desteklenmesi ülkemize de bu bağlamda büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu anlayışla Sağlık Bakanımızla bir araya gelmeden önce medikalcilerden, hastanelere, ağız ve diş sağlığı bakım merkezlerinden optikçilere kadar sektöre hizmet eden paydaşlarımızla hızlıca bir toplantı düzenledik ve Samsun Sağlık Sektörü Sorun ve Çözüm Önerileri raporumuzu hazırladık. Genel olarak ifade ettiğimiz sorunları Samsun'da ilgili üyelerimizin taleplerini yazılı olarak da Sayın Bakanımıza sunmuş olduk. Bakanımız ve değerli ekibi sağ olsunlar iletişime açık şekilde her konuya duyarlılık gösterdi. Oda olarak sektörlerimizin gelişimine yönelik girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İhracat geçen yıla oranla 8,4 arttı

Konuşmasında Samsun'un ihracat rakamlarına da değinen Murzioğlu, 2023 yılının ilk yedi ayında 903 milyon 638 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Samsun'un, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,4 artışla 981 milyon 734 bin dolarlık ihracat kaydettiğini dile getirdi. Murzioğlu, Samsun'un aylık bazda ise, Temmuz ayı ihracatının geçen yılan oranla yüzde 5,7 artışla 138 milyon 554 bin dolar olarak gerçekleştiğini sözlerine ekledi. Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN