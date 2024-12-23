Üye Girişi
Haberler
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var
Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
Yeni Savunma Bakanı Kasra'dan tarihi ültimatom
Memurlara yeni hak geliyor
Memurlara yeni hak geliyor
FETÖ finansörü 'Kervancı Ali'nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
"Kervancı Ali"nin tüm malvarlığı hazineye devredildi

Samsun'da 2024 Üretim Sezonunda Tarım Sigortası Statistikleri

Samsun'da 2024 Üretim Sezonunda Tarım Sigortası Statistikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 2024 yılı üretim sezonunda 81 bin 163 adet poliçe karşılığı, 406 bin 238 dekar alan ve 231 bin 356 hayvan sigortalandı. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, sigortanın önemi ve yapılacak indirimler hakkında bilgi verdi.

Samsunda 2024 yılı üretim sezonunda 81 bin 163 adet poliçe karşılığı, 406 bin 238 dekar alan ve 231 bin 356 hayvan sigortalandı.

Tarım sigortaları 2025 yılı uygulamaları bilgilendirme toplantısı Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan konferans salonunda gerçekleştirildi. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilileri, şube ve ilçe müdürleri, ziraat odası başkanları ve teknik personel katıldığı toplantıda bilgilendirmede bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, sigortanın önemine değindi.

Sigortanın önemine değinen İbrahim Sağlam, "Bitkisel Ürün Sigortaları branşında 2025 yılı üretim sezonunu 4 Kasım'da açıldı. Poliçe düzenletmek isteyen üreticilerimiz, 31 Aralık tarihine kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinden ya da e-Devlet kapısı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırmaları ya da kayıtlarını güncellemeleri gerekmektedir. Üreticilerimizin faaliyetlerini gerçekleştirirken değişen iklim şartlarına uyum sağlamaları gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve çeşitli riskler sebebiyle meydana gelebilecek zararların telafi edilebilmesinin en etkili yolu tarım sigortasıdır. Bitkisel Ürün Sigortası'nda üreticilerimizin priminin yüzde 50'si, meyvelerde ise don teminatı priminin yüzde 67'ye varan kadar kısmı devlet tarafından karşılanarak, çeşitli indirim ve ödeme kolaylıkları sunulmaktadır" dedi.

"406 bin da ve 231 bin hayvan sigortalandı"

TARSİM uygulaması kapsamında gelecek yıl için üretim planlamasına konu ürünlerde yüzde 10 prim indirimine gidildiğini belirten Sağlam, "2025 yılında; sözleşmeli üretimde yüzde 10-15 prim indirimi uygulanacak. Su kısıtı olan ürünlerde ilave yüzde 10 prim indirimi yapılacak. Bu yıl buğday için gelir koruma sigortası tüm illerde uygulanmaya başladı. Gelecek yıl da devlet destekli tarım sigortaları kapsamında yenilikler olacağını düşünüyoruz. Köy bazlı verim sigortası devlet destek oranı yüzde 60'tan yüzde 70'e çıkarıldı. Köy bazlı verimler ortalama yüzde 16 artırıldı. Yağlık ayçiçeği köy bazlı verim sigortası kapsamına alındı. Gelir koruma sigortasında arpa teminat kapsamına alındı. 5. risk kategorisinde olan seralara fırtına teminatı da eklendi. Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında, 20 ay ve üzeri dişi süt sığırlarının sigortasında, gebelikte yavru kaybı teminatı dahil edildi. Devlet prim desteği oranı yüzde 50'den yüzde 60'a çıkarıldı. Birinci derece tarımsal örgüt belgesi almaya hak kazanmış tarımsal amaçlı birlik ve kooperatiflere üye üreticilerimiz için yüzde 5 üyelik indirimi yapıldı. Samsunda 2024 yılı üretim sezonunda 81 bin 163 adet poliçe karşılığı, 406 bin 238 dekor alan, 231 bin 356 hayvan sigortalanmıştır. Tarım Sigortaları Kanunu'nun yayınlanmasından itibaren TARSİM kapsamına giren doğal afetlerden dolayı meydana gelen zarar ve ziyanlarla ilgili olarak 2090 sayılı 'Tabi Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Kanunu' kapsamında herhangi bir yardımdan faydalanamaz. Bu nedenle üreticilerimizin mağdur duruma düşmemeleri için mutlaka her yıl ürünlerini ve hayvanlarını sigorta yaptırmaları menfaatlerinedir. Üreticilerimizi, vakit kaybetmeden TARSİM'e üye sigorta şirketlerinin yetkili acenteleri aracılığıyla devlet destekli tarım sigortalarını yaptırmaya davet ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Siparişlerde keyfi iptali engelleyene yeni ceza
img

Erdoğan talimatı bugünkü Kabine toplantısında verecek
img

Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
'Cansız manken' talihsiz kadının hayatını kararttı
Kızılay, Doğanay'ın şalgam fabrikasını 370 milyon TL bedelle satın aldı
Kızılay ünlü şalgam markasına ait fabrikayı satın aldı
Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe'de toplanıyor
Erdoğan talimatı bugünkü Kabine toplantısında verecek
Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan'ı açık açık tehdit etti
Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
Taraftarın tepkisi umurunda değil! Güzel oyuncuyla aşk yaşıyor
İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Şiddetli harekat başlatacağız

Son Dakika Haberleri

ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur? SÜPER LOTO SORGULAMA | 22 ARALIK Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Süper Loto sonuçlarına nasıl bakılır? SON DAKİKA! DEPREM Mİ OLDU? 23 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? AFD, Kandilli Rasathanesi son deprem raporları... Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 23 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! KABİNE TOPLANTISI | Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI | Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak? 31 Aralık yarım gün mü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.