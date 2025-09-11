Şamil Tayyar: Can Holding operasyonu önlemek isteyenler oldu, güçleri yetmedi

Türkiye, iş dünyasını ve medya sektörünü sarsan büyük bir operasyonla güne başladı. Küçükçekmece Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding'e bağlı 121 şirkete el konuldu ve aralarında holding patronlarının da bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyonun perde arkasına dair çarpıcı iddialar ortaya attı.

"254 MİLYON LİRALIK SUÇ GELİRİNİ AKLAMAKLA SUÇLANIYOR"

AK Partili Şamil Tayyar, "Can Holding'e bağlı Show TV, Habertürk ve Bloomberg dahil 121 şirkete el kondu. Holding, 254 milyon liralık suç gelirini aklamak, 88 milyar liralık kaynağı belirsiz geliri kullanmakla suçlanıyor." dedi.

"KENDİNİ PARALAYANLAR OLDU, GÜÇLERİ YETMEDİ"

Tayyar şu ifadeleri kullandı:

Suç örgütü kurmak, dolandırıcılık, kaçakçılık ve kara para aklama iddiasıyla patronlar dahil 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonu önlemek için son günlerde kendini paralayan çok kişi oldu, güçleri yetmedi. Örgüt üyelerinin 'yargının tanrısı' diye tanımladıkları dostlarının gücü de kifayetsiz kaldı. 'Ağabey' dedikleri Kenan Tekdağ'ın gözaltına alınması, tutuklu avukat Rezan Epözdemir'in bile gardını düşürdü. 'Beni kurtarın yoksa konuşurum' dercesine aba altından sopa gösterdiği sosyal medya paylaşımını kaldırdı. Velhasıl, yeni sürprizlere açık, cesurca, büyük bir operasyon. İzleyelim.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında; Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can, Mehmet Şakir Can Kenan Tekdağ'ın liderdiğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşıldı.

Bunun yanında; ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirildi.

121 ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda; suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği anlaşıldı.

MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı.

Yapılan operasyon kapsamında aralarında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi'nin de bulunduğu 121 şirketin malvarlığına değerlerine el konularak TMSF'ye geçti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında bu sabah jandarma tarafından düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 4'ü yakalanmıştı.