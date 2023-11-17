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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 95,98 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,98 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,98 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Yemlik buğdayKgHMS6,00
Kabuklu fındıkKgTS95,98
Mısır daneKgTS5,08
İnek sütüLtTS11,50
TS: Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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