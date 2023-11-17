Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 95,98 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,98 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,98 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Yemlik buğday Kg HMS 6,00 Kabuklu fındık Kg TS 95,98 Mısır dane Kg TS 5,08 İnek sütü Lt TS 11,50

HMS: Hazır Müstahsil Satış