Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 95,98 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,98 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,98 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
TS: Tacir Satışı
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Yemlik buğday
|Kg
|HMS
|6,00
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|95,98
|Mısır dane
|Kg
|TS
|5,08
|İnek sütü
|Lt
|TS
|11,50
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA / Ekonomi