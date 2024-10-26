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Sakarya'nın Coğrafi İşaretli Ayvası Dünyaya İhraç Ediliyor

Sakarya'nın Coğrafi İşaretli Ayvası Dünyaya İhraç Ediliyor
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Sakarya'nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde yetiştirilen coğrafi işaretli ayva, yüksek rekolte ile dikkat çekiyor. Şu anda hasadı devam eden ayva, iç piyasada ihtiyaç karşılamakla kalmayıp Amerika, Hollanda, Almanya ve Rusya gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Dünyaya ihracatı yapılan ve Sakarya'nın Geyve ile Pamukova ilçelerinde yetiştirilen coğrafi işaretli dalların altın sarısı ayvada hasat devam ediyor. Sapından yaprağına kadar değerlendirilen ve özenle toplanan dalların altın sarısı, Türkiye pazarının yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

Pekmezi, kurutması, reçeli, kompostosu, çayı yapılan ve sadece elle toplanan dalların sarı altını, iç piyasa ihtiyacının önemli kısmını karşılamasının yanı sıra dünyanın birçok noktasına ihraç ediliyor. Sapından yaprağına kadar değerlendirilen meyve, dallardan özenle toplanıyor. Bahçede işçiler tarafından kalitesine göre ayrılarak kasalara yerleştirilip soğuk hava depolarına kaldırılan ayva, burada yapılan işlemler sonrasında Türkiye pazarının yanı sıra Amerika, Hollanda, Almaya ve Rusya gibi birçok ülkeye gönderiliyor. Damakları tatlandırmak için hasadına devam edilen ayvanın bu seneki rekoltesi ise üreticinin yüzünü güldürdü. Tarladan 15-25 TL'ye çıkan ve dünyada rakibi olmayan ayvanın fiyatı ise marketlerde 80 ila 90 TL arasında değişiyor.

"Diğer şehirlerde de yetişiyor ancak Sakarya'dakinin yerini tutmuyor"

Rekolteden memnun olduğunu aktaran çiftçi Ufuk Koç, "Bu seneki hasat ve mahsul çok güzel ayrıca fiyatlarda üreticilerin, esnafların yüzünü güldürüyor. Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra yurt dışına da gönderimler yapılıyor. Bu yıl her şey güzel geçiyor hasat ise yaklaşık 10 gün sonra son bulur gibi. Ayva coğrafi işaretli bir ürün ve bu üründen lokum, kolonya gibi birçok üretim alanında kullanılıyor. Ayva, Türkiye'nin bazı şehirlerinde de yetişiyor ancak Sakarya'dakinin damak tadını hiçbiri tutmuyor. Özellikle bu sene ayvanın su oranı çok yüksek çünkü iklimlerin kurak geçmesi sulama imkanını artırdı. Rekoltenin yanı sıra diğer senelere oranla bu senenin damak tadı da yüksek. Tarladan 15-25 liraya çıkan ürün marketlerde duyduğumuz kadarıyla 80 ile 90 lira arasında satılıyor" dedi.

"Dalımızda coğrafi işaretli sarı elmasımız var"

Ayvanın faydalarından söz eden Koç, "Sindirime çok faydası var ve çekirdeğine kadar kullanılan bir meyvedir. Kozmetik ürünleri, gıda ve aroma ürünlerinde de kullanılıyor. Ocak ayında budama işlemi sonrasında ilaçlama evresinden sonra 9'uncu ayın sonunda hasadına başlıyoruz, Kasım'ın ilk haftalarında hasadı bitiriyoruz. Nasıl kuyumcuda pırlanta, altın varsa bizim de dalımızda coğrafi işaretli sarı elmasımız var" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hollanda Pamukova sakarya Ekonomi Almanya İhracat Tarım Yaşam Rusya Geyve

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