Haberler

Sakarya'da Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Düzenlendi

Sakarya'da Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryalı iş insanları, Gine, Burkina Faso, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Nijer, Fildişi Sahili, Komorlar ve Moritanya'dan gelen heyetle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı ve DEİK'in organizasyonuyla düzenlenen forumda işbirlikleri kurulması hedeflendi.

Sakaryalı iş insanları, Afrika'dan gelen heyetle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na katılan 8 ülkeden iş insanları Sakarya'ya geldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesince gerçekleştirilen "Sakarya-Afrika İkili İş Görüşmeleri" programında, Gine, Burkina Faso, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Nijer, Fildişi Sahili, Komorlar ve Moritanya'dan gelen 60 kişilik heyet, kentte otomotivden makineye, gıdadan mobilyaya kadar birçok sektörde faaliyet gösteren iş insanlarıyla işbirlikleri kurmak için görüştü.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Ahmet Cihan, AA muhabirine, program kapsamında 8 Afrika ülkesinden 60 katılımcıyı ağırladıklarını söyledi.

Programda yaklaşık 300 iş insanının buluştuğunu belirten Cihan, "Buradaki görüşmelerin akabinde fabrika ve iş yeri ziyaretleri olacak. İnşallah güzel ticaretler olacak. Programın hayırlı olmasını diliyorum. Desteklerinden dolayı Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a ve Genel Başkanımız Burhan Özdemir'e teşekkür ediyorum. İnşallah ihracatımıza katkıda bulunuruz." dedi.

Buluşmanın sadece ticari görüşme olmadığını, dostluğun, güvenin ve ortak kalkınma vizyonunun da nişanesi olduğunu dile getiren Cihan, "MÜSİAD olarak ticareti yalnızca alım-satım faaliyeti olarak görmüyoruz. Bizim için ticaret, ülkeler arasında gönül köprüleri kurmanın, halklar arasında kalıcı ilişkiler inşa etmenin en güçlü aracıdır. Afrika, bizim için sadece büyük bir pazar değil, aynı zamanda ortak geleceğimizi inşa edeceğimiz stratejik kardeş coğrafyadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Ekonomi
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Eşinin aracına takip cihazı taktıran koca yakayı ele verdi

Aracında bulduğu gibi polise koştu! Şüpheli tanıdık çıktı
Tomografideki görüntü şoke etti! Zehir tacirleri yakayı böyle ele verdi

Tomografideki görüntü şoke etti! Yakayı böyle ele verdiler
Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini satın alan yabancı sermayeli şirket belli oldu

Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini sattığı şirketi açıkladı
Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto

Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Türkiye'deki araçlar da geri çağırılacak mı? BYD'den açıklama geldi

Türkiye'de de araçlar geri çağırılacak mı? Otomotiv devinden açıklama
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.