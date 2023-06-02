Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan British Airways ile Londra uçuşları başladı

51 ülkede 154 noktayı İstanbul'a bağlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, Londra Heathrow Havalimanı'na uçuşlar dün başladı. Sabiha Gökçen anısına, ilk seferin tüm uçuş ekibi kadınlardan oluştu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Berk Albayrak bu iş birliğinden çok memnun olduklarını belirterek "British Airways gibi güçlü, bölgesel ve küresel havayollarının havalimanımıza gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

İngiltere'nin havayolu şirketi British Airways ile Londra Heathrow Havalimanı'ndan ilk uçuş 1 Haziran Perşembe günü İstanbul Sabiha Gökçen'e (ISG) gerçekleşti. Pazartesi, salı, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 4 sefer olarak gerçekleştirilecek SAW-LHR hattı uçuşlarda Airbus A320 ve A321 uçakları kullanılacak.

UÇUŞ EKİBİNİN TAMAMI KADIN

Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'in onuruna, British Airways ilk uçuş için Kaptan Pilot Jessica Telford ve Yardımcı Pilot Kerry Bennett olmak üzere, tamamı kadınlardan oluşan bir kabin ekibi görevlendirdi. British Airways'in gösterdiği bu jesti çok anlamlı bulduklarını belirten Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Berk Albayrak, bu uçuşun kadınların sektör içindeki varlığına dikkat çektiğini ifade etti. 'LHR-SAW ilk uçuşumuz, kadınların havacılık sektöründe daha fazla varlık göstermesi için ilham verici bir örnek oldu' diyen Albayrak, havacılıkta daha fazla kadının istihdam edilmesi için gayret gösterdiklerini vurguladı.

"BU İŞ BİRLİĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Bu iş birliği sayesinde Sabiha Gökçen yolcularının, British Airways'in geniş global rota ağından faydalanabileceğini belirten Berk Albayrak, "Bugün burada İngiliz Havayolları British Airways'in Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan ilk seferini karşılıyoruz, çok heyecanlıyız. British Airways'in Londra Heathrow Havalimanı üzerinden birçok destinasyona bağlantısı olduğu için bu iş birliği bizim için önemli bir dönüm noktasıdır. Türk Havayolları ile Pegasus Havayolları ile iş ağımız gayet güçlü, bu doğrultuda British Airways gibi güçlü bölgesel ve küresel havayollarının havalimanımıza gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu seneki yolcu tahminlerimizi de her geçen gün revize ediyoruz. Pandemiden sonra yolcu kapasitemiz belirli bir aşamaya gelmişti, bu sene de çok hızlı artacağını ve tarihi rekor kırdığımız 2019 yolcu rakamlarına yaklaşacağımızı düşünüyoruz. British Airways'in Sabiha Gökçen Havalimanı'na haftada 4 uçuşu olacak ama bildiğimiz kadarıyla ilerleyen zamanlarda günlük uçuş yapmayı planlıyorlar. Uçaklar buradan direkt Heathrow Havalimanı'na gitmek için havalanacak" dedi.

"BİZ, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İSMİNİ GURURLA TAŞIYORUZ"

Bugüne özel gerçekleşen uçuştaki ekibin tamamının kadınlardan oluşması ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Albayrak, "Sabiha Gökçen, dünyanın ilk kadın savaş pilotu ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de manevi kızı. Biz, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ismini gururla taşıyoruz. Türk kadınlarının ve Sabiha Gökçen'in bu şekilde anılması bizi çok mutlu ediyor. Bizim için yaza güzel bir başlangıç oldu; 1 Haziran itibariyle yaz sezonu olağanca hızıyla başladı" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL VE LONDRA ARASINDAKİ BAĞLANTIYI GÜÇLENDİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

İki şirket arasındaki iş birliğine dair açıklamada bulunan British Airways Avrupa Kurumsal Satış Departmanı Başkanı Elisabeth Ruff ise "Yatırımlarımızı ürün, hizmet ve teknoloji alanlarında ilerlettiğimiz bu süreçte, dünyanın iki önemli şehri olan İstanbul ve Londra arasındaki bağlantıyı güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"BİRLEŞİK KRALLIK VE TÜRKİYE ARASINDAKİ DOSTLUK HER GEÇEN GÜN ARTARAK GÜÇLENECEK"

T.C. Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Sayın Ayşe Sözen Usluer; British Airways'in İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirdiği ilk uçuşun kutlama töreninde yaptığı konuşmalarında Birleşik Krallık ve Türkiye'nin tarihi dostluğu, yakın tarihte İngiltere'de gerçekleştirilen Kral Charles'ın taç giyme töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın katılımı, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve geleceğe dair temennilerinden bahsetti.

Birleşik Krallık Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı Sayın Kenan Poleo, konuşmalarında bol bol Türkçe kullanarak gerçekleşen bu iş birliğinden duyduğu mutluluk ve heyecanı belirterek Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki dostluğun her geçen gün artarak güçleneceğini dile getirdi.

3 YENİ ROTA İLE 51 ÜLKEDE 154 DESTİNASYON

Son dönemde uçuş destinasyonları arasına 3 yeni rota daha ekleyen ISG, haziran ayı itibariyle British Airways ile Londra Heathrow Havalimanı'na ilaveten Pegasus Havayolları ile de Yunanistan'ın Rodos ve Midilli havalimanlarına da hizmet sağlamaya başladı. Böylece ISG'nin 45 havayolu ile 51 ülkede ulaşım sağladığı destinasyon sayısı 154'e ulaştı. Türkiye'nin 2'nci, Avrupa'nın ise 9'ncu en yoğun havalimanı olan ve dünyanın depreme dayanıklı en sağlam 8 binası arasında gösterilen Sabiha Gökçen, 320 bin metrekare entegre terminali ve 41 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en yoğun tek pistli ve tek terminalli havalimanı konumunda yer alıyor.