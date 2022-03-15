Putin'in işgal hareketinin bitirdiği isim Rus milyarder Abramovich, 20 günde tanınmaz hale geldi

Rusya'nın 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal, dünya genelindeki Rus iş insanlarını da derinden etkilemeye devam ediyor. Uzun yıllardır İngiltere'nin en önemli kulüplerinden biri olan Chelsea'yi elinde bulunduran Rus milyarder Roman Abramovich de Rusya'ya karşı yaptırımlardan nasibini aldı. İngiltere'nin mal varlığını dondurduğu Abramovich'in Chelsea'yi satma planları, elinin bağlanması yüzünden rafa kalkmış oldu.

İSRAİL'DEN İSTANBUL'A GELDİ

Son dönemde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan etkilenmesi nedeniyle zor günler geçiren Abramovich özel jeti dün akşam saatlerinde İsrail'den havalandı ve 2 saatlik uçuşun ardından İstanbul'a indi. Abramovich'in jeti İstanbul'a havalanmadan önce Ben Gurion uluslararası havaalanının VIP salonunda görüntülendi. Ünlü iş insanının İstanbul'da 7 saat kaldığı ve burada görüntü vermeden kentten ayrıldığı belirtildi.

20 GÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Kiev'de kaydedilen son fotoğrafları ortaya çıkan Abramovich'teki değişim ise kimsenin gözünden kaçmadı. İngiltere'nin Perşembe günü yaptırım listesine aldığı 7 Rus oligarktan biri olan Abramovich'in işgalin ardından geçen 20 günün ardından bir hayli yorgun olduğu ve çöküntü yaşadığı görüldü. Abramovich'in saçlarındaki beyazların arttığı da objektiflere yansıdı. Diğer yandan ünlü iş insanının iki süper yatı, My Solaris ve Eclips' in de İsrail'e doğru yola çıkabileceği iddia edildi.

İşte Abramovich'in son görüntüsü;