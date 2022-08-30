Rızıklarını Moritanya'da arayacaklar

Türkiye'den 50 kadar büyük tekne balık avcılığı için rızıklarını Moritanya karasularında arayacak.

Ülkemizde denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesine birkaç gün kala onlar şimdiden Moritanya'nın yolunu tuttu. Trabzon'dan tam donanımlı Ergün Kardeşler Balıkçılığa ait Ergün Reis A isimli balıkçı gemisi Yoroz Limanından Moritanya'ya hareket etti.

Trabzon Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bayram Sancar, Türkiye ile Moritanya İslam Cumhuriyeti arasında balık avcılığı antlaşması olduğuna dikkat çekerek bu anlamda ülkemizden 50 kadar balıkçı teknesinin Moritanya'ya gittiğini belirtti. Son yıllarda ülkemizde gerek iklimsel değişiklik gerekse çevresel faktörlerden dolayı su ürünleri avcılığı üretiminde dalgalanma olduğunu kaydeden Sancar, "Ülkemiz Su Ürünleri üretiminin büyük bir kısmını endüstriyel balıkçılık yapan balıkçı teknelerinin avladığı hamsi, istavrit, sardalye, palamut ve çaça türleri oluşturmaktadır. Ancak son yıllarda gerek iklimsel değişiklik, gerek çevresel faktörlerden dolayı su ürünleri avcılığı üretiminde bir dalgalanma olduğu görülmüş. Hem kara sularımızda kalan balıkçıların avlanma miktarını nispi olarak artırmak hem yeni ürün alanları bulmak için ülkemiz su ürünleri üretiminin olduğu ülkelerle beraber ikili balıkçılık antlaşmaları sağlamış. Bu doğrultuda antlaşma yapmış olduğumuz Moritanya İslam Cumhuriyetine Ergün Reis A isimli balıkçı gemimiz hem teknik alt yapı donanım avlanma yeteneği ve personeli ile birlikte dünya çapında su ürünleri avcılığı yapan balıkçı gemileriyle yarışabilir durumda. Bu nedenle Moritanya avlanma sahası olduğu için gemimiz orada avlanma faaliyetine devam edecek. Orada 3-4 yıldan beri avcılık faaliyeti yürütüyoruz. Şu anda Moritanya İslam Cumhuriyeti'nde 4 balık unu balık yağı fabrikası yaklaşık 40-50 civarı balıkçı gemisi ve bu gemilerde çalışan bin 500 kadar tayfa ile beraber su ürünleri avcılığı yürütmekteyiz. İlimizde şu anda oraya giden ikinci gemimiz iki gemimiz daha hazırlanmak üzere onlarda en kısa zamanda yolculuğa başlayacak. Orada genelde istavrit, uskumru, kolyoz, lüfer gibi türler avlanıyor. Balıklar genelde orada pazarlanıyor, Türkiye'ye gelmiyor" diye konuştu.

Yaklaşık 6 ay Moritanya'da avlanacaklar

Ergün Kardeşler Balıkçılık Teknesi reislerinden Recep Yılmaz, 26 personelle Moritanya'da yaklaşık 6 ay avlanacaklarını belirterek "Moritanya'ya hareket ediyoruz. 2017 yılında Moritanya'ya giderek deneyimimizi yapmıştık 3 yıldır da oradaydık. Gemimizi yeni yaptırdık 25 personel, kaptan dahil 26 kişiyiz. Moritanya'ya dünyanın faklı ülkelerinden gelen tekneler var. Bunlar arasında Çin ağırlıklı olmak Ruslar bulunuyor. Tekne modeli olarak bizim gibi bu tarzda donanımlı güçlü tekneler yok. Burada nasıl palamutla başlıyorsak orada Kolyoz ile başlayacağız bunun yanı sıra istavrit oluyor. Oradaki balık cinsleri bizim Karadeniz'e göre çok farklı. Okyanus olduğu için aradaki balık boyutları çok farklı. Karadeniz'de nasıl hamsiden para kazanıyorsak orada sardin denilen bir balık var tonaj olarak fazla avladığımızda ekonomik olarak daha iyi. Pazarlama konusunda orada antlaşma yaptığımız fabrikalar var tuttuğumuz balıkları fabrikalara veriyoruz. Bizim oraya gidişimiz normalde 1 ay öncesinde olmalıydı ancak gemideki eksiklerimizi bitiremedik. Gemimiz çok donanımlı çok teferruatlı olduğu için yetiştiremedik. Orada avcılık yasağı bizim buralara göre değil 12 ay serbest. Moritanya'da en az 6 ay kalacağız" dedi. - TRABZON