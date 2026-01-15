Ayder Forumu'nda konuşan Fatih Dönmez: Türkiye stratejik konumu sayesinde enerjide kritik rol üstleniyor

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Ayder Forum'una ev sahipliği yapıyor. Etkinlikte, forumun moderatörlüğünü üstlenen, geçmiş dönem Enerji Bakanı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, geçen yıl birincisi düzenlenen forumda "lojistik" konusunu ele aldıkları söyledi. Forumun bu yılki konusunun "enerji" olarak belirlendiğini ifade eden Dönmez, gelecek yıl üçüncüsünün ise "sağlık" başlığı altında gerçekleştirileceğini aktardı.

Ayder'in Türkiye'de herkes tarafından bilindiğini belirten Dönmez, bu tür etkinlikler sayesinde Ayder'in tanınırlığının dünya çapında daha da artacağını dile getirdi.

"TÜRKİYE ENERJİDE KÜRESEL VE BÖLGESEL OLARAK KRİTİK BOYUT ÜSTLENİYOR"

Dönmez, Türkiye'nin üç kıtanın kesişim noktasında yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye stratejik coğrafi konumu sayesinde enerji anlamında hem bölgesel hem de küresel ölçekte kritik boyut üstlenmektedir. Kafkaslar, Hazar Havzası ve Orta Asya'dan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan enerji hatları yalnızca bir ekonomik değer iletmemekte, aynı zamanda bölgesel enerji dengeleri ve diplomatik ilişkilerin şekillenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Bu hatları tamamlayan yenilenebilir enerji yatırımları ve başta Karadeniz doğal gazı olmak üzere artan yerli kaynak kullanımı, enerji sistemimizin dayanıklılığını güçlendiren unsurlar arasında yer almaktadır. Buna paralel olarak enerji portföyünün çeşitlendirilmesi amacıyla nükleer enerji alanında da ciddi bir ilerleme kaydedilmektedir. Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile dışa bağımlılığın azaltılması ve düşük karbonlu üretimin güçlendirilmesi de hedeflenmektedir."

"TÜRKİYE ENERJİ MERKEZİ OLMA HEDEFİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR"

Türkiye'nin özellikle son 20 yılda stratejik öneme sahip doğal gaz ve petrol boru hattı projelerini bir bir hayata geçirdiğine dikkati çeken Dönmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çerçevede Türkiye güçlü iletim altyapısı, artan depolama kapasitesi ve işbirliğine dayalı yaklaşımıyla güvenilebilir, öngörülebilir bir enerji merkezi olma hedefini kararlıkla sürdürmektedir. Bu vizyon doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi ile birlikte bir doğal gaz ticaret merkezinin oluşturulmasına yönelik hedefler de yine gündemde tutulmaktadır. Türkiye'nin arz ve talep dinamiklerinin kesiştiği, piyasa işleyişinin derinleştiği bir bölgesel merkez olma yönündeki potansiyelini de vurgulamaktadır. Bu çerçeve Türkiye'nin enerji diplomasisini desteklerken, Karadeniz ve çevre havzalarında işbirliğine dayalı ve öngörülebilir bir enerji mimarisine de katkı sunabilecek bir perspektif ortaya koymaktadır."

Dönmez, forum kapsamında klasik enerji, konvansiyonel enerjilerin yanı sıra yenilebilir enerji kaynağı, karbonsuz enerji üretim imkanları ve bu yolda atılan adımların tartışılacağını belirterek, "Yine özellikle son yıllarda çok sıkça duyduğumuza yapay zekanın enerji ile ilişkisi üzerinde benim moderatörlüğünü yapacağım bir panelde de yeni teknolojilerin enerji sistemine, enerji altyapısına etkilerini, şebeke entegrasyonunu da hep birlikte değerlendirmiş olacağız. Bu forumun Karadeniz bölgesinde enerji işbirliklerinin derinleştirilmesine ve somut adımların atılmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum." diye konuştu.

KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev ise Türkiye'nin güzel diyarı Rize ve Ayder'de tarihi bir forum gerçekleştirildiğini söyledi. Hajiyev, forumun insanları bir araya getirerek ortak geleceği düşünmeye sevk ettiğini vurgulayarak, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öte yandan; forumda şu başlıklar ele alındı: