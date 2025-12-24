Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

2026 için uygulanacak asgari ücret tutarı 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Buna göre; asgari ücrete toplamda yüzde 27 zam yapılmış oldu. Refah payı beklentileri nedeniyle gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda "Yeni asgari ücreti işçi ve iş verenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Net asgari ücret yüzde 27 oranında artmış oldu" dedi. Erdoğan, işverenlere verilen asgari ücret maliyet desteğinin bin 270 liraya çıkarıldığını duyurdu. "Ayrıca 1000 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteği bu sene 1270 lira olarak devam edecek" dedi.

REFAH PAYINA DEĞİNMEDİ

Açıklanan asgari ücret Türk-İş'in duyurduğu 29 bin 828 TL'lik açlık sınırının altında kalması sonrası refah payı gündeme gelmişti. Gözler Erdoğan'ın bu yönde yapacağı açıklamalara çevrilmişken Cumhurbaşkanı konuşmasında bu konuya değinmedi.

AÇLIK SINIRI 29 BİN 828 LİRA OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Türk-İş'in araştırmasına göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir aile için kasım ayında açlık sınırı 29 bin 828 TL, yoksulluk sınırı 97 bin 159 TL seviyesinde bulunuyor. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 38 bin 752 TL.

İŞTE ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE DEĞİŞECEK DİĞER KALEMLER

Asgari ücret artışı sonrası işsizlik maaşından kıdem ve ihbar tazminatına, doğum izni ödemelerinden sosyal yardımlara kadar 100'e yakın kalemi etkileyecek.

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı sigortalının son dört aylık prime esas kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor. Alt sınır, brüt asgari ücretin %40'ı; üst sınır ise %80'i olarak belirleniyor. 2025 yılında işsizlik maaşı en düşük 10 bin 323 TL, en yüksek ise 20 bin 804 TL olarak uygulandı. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile işsizlik maaşı en düşük 13 bin 212 TL'ye en yüksek ise 26.424 TL'ye yükseldi. Damga vergisi kesilince ise en yüksek işsizlik maaşı 26 bin 280 TL oldu.

KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVANI NE KADAR OLDU?

Asgari ücretle çalışan bir kişi, bir yıllık hizmeti karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatına hak elde ediyor. Bu nedenle, asgari ücrete yapılan artış ile kıdem tazminatının tabanı da aynı oranda yükseltecek. 25 bin 808 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı 2026 yılında yüzde 27 zamla 33 bin 30 TL'ye yükselecek. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Kıdem tazminatı tavanı memur maaşına yapılacak zam ile belli olacak.

İHBAR TAZMİNATI DA YÜKSELECEK

Asgari ücrette yapılan zam ile 2026 yılında işten çıkarılan bir çalışana ödenecek ihbar tazminatı da artacak. Yüzde 27'lik zam sonrasında, 6 aydan az kıdeme sahip olanlara verilen 2 haftalık ihbar ödemesi 10 bin 223 liradan 12 bin 983 liraya yükselecek. Benzer şekilde, 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlara yapılan 4 haftalık ödeme 20 bin 446 liradan yüzde 27 zamla 25 bin 966 liraya çıkacak. 1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 haftalık ödeme 30 bin 670 liradan 38 bin 951 liraya ulaşacak. Son olarak, 3 yılı aşan çalışanlar için 8 haftalık ödeme 40 bin 893 liradan 51 bin 934 liraya yükselecek.

DOĞUM İZNİ RAPOR ÜCRETİ

Annelere doğum izninde ödenen 112 günlük rapor parası halen en az 64 bin 724 lira seviyesinde. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile doğum iznindeki annelere ödenecek en düşük tutar 84 bin 788 TL'ye, 82 bin 199 TL'ye yükseldi.

AYAKTA VE YATARAK TEDAVİDE GÜNLÜK RAPOR PARASI

Sigortalı kişi yatarak tedavi edilecekse günlük kazandığı brüt ücretinin yarısı SGK tarafından ödeniyor. Ayakta tedavi durumunda bu ödenek günlük brüt ücretin 3'te 2'si kadar oluyor. Asgari ücretle çalışan birinin iş göremezlik raporu için alacağı rapor parası, 2025 yılı için ayakta tedavide günlük 577,88 TL olurken yatarak tedavide ise 433,41 TL tutarında. Günlük rapor parası, ayakta tedavide 732 TL'ye yatarak tedavide ise 550 TL'ye yükselecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞANLARA YAPILAN ÖDEMELER ARTTI

Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışanlara işveren yarım maaş öderken, kalan süre için ödemeyi İŞKUR brüt asgari ücret üzerinden gerçekleştiriyor. Mevcut durumda 12 bin 904 lira olan bu ödeme yüzde 27 zamla 16 bin 388 TL'ye çıkacak. Asgari ücretli bir çalışanın işverenden aldığı 11 bin 52 liralık yarım maaş da artıştan payını alacak.

STAJYER VE KALFA ÜCRETLERİ KAÇ TL OLACAK?

Mesleki eğitim gören gençlere ödenen staj ve kalfalık ücretleri de düzenlemeden doğrudan etkilenecek. Şu an 20 kişiden az çalışanı olan iş yerlerinde stajyerlere 3 bin 315 lira, daha fazla çalışanı olanlarda 6 bin 631 lira ödeme yapılıyor. Kalfalık yeterliliğini almış öğrenciler için ise en düşük ücret 11.052 lira. Yüzde 27'lik zamla stajyer ödemeleri 4.210 TL'ye, kalfalık ücreti ise 14 bin 36 TL'ye çıkacak.

65 YAŞ AYLIKLARI DA ARTACAK

Asgari ücret artışıyla 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve isteğe bağlı sigortalar da değişecek. Aynı zamanda askerli ve doğum borçlanması ile iş göremezlik ödenekleri de aynı oranda zamlanacak. 5.390,40 TL olan 65 yaş aylığı ortalama 6 bin 845 TL'ye çıkacak.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Asgari ücret zammı ile doğum ve askerlik borçlanması en düşük günlük 352 TL, aylık 10 bin 560 TL'ye çıkacak.

DUL VE YETİM MAAŞI İÇİN HESAPLAMA

Yeni zam oranlarıyla dul ve yetim maaşlarında ise memur maaşlarına göre artış yaşanacak. Yüzde 17.57'lik zam oranına göre aylık oranı yüzde 75 olanların maaşı 12.540 TL'den 14.733 TL'ye yükselecek. Aylık oranı yüzde 50 olanların maaşı 8.360 TL'den 9.830 TL'ye, aylık oranı yüzde 25 olanların maaşı 4.180 TL'den 4.915 TL'ye çıktı.

ENGELLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

Engelli aylığı da memur katsayısı ve engellilik oranına göre değişiyor. Engel oranı yüzde 40–69 arasında olanların aylığı 4.243 TL'den ortalama olarak 5.525 TL ila 5.950 TL'ye engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 6.363 TL'den 8.32 ila 8.960 TL'ye yükselecek. 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere verilen engelli yakını aylığı da 4.303 TL'den 5.525-5.950 TL'ye ulaşacak.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini 2025 yılında aylık 780,17 TL olarak uyguluyordu. Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü üzerinden hesaplanan GSS prim oranı, yeni kararla yüzde 6'ya çıkarıldı. 1 Aralık 2025 itibarıyla aylık GSS primi 780,17 liradan 1.560,33 liraya yükseldi. Asgari ücret zammının ardından GSS primi aylık 1.981 TL olacak. GSS primi yıllık ise 23.851 TL'ye yükselecek.

BES KESİNTİSİ

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi, 780,09 TL'den yüzde 27 artışla 990,79 TL'ye çıkarıldı.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ

İsteğe bağlı sigorta pirimi en düşük 10.900 TL'ye en yüksek 98.100 TL'ye çıktı.

BAĞ-KUR PRİMLERİ

Bağ-Kur primleri, sigortalının beyan ettiği prime esas kazanç üzerinden hesaplanıyor. Brüt asgari ücret ile bunun 7,5 katında belirlenen Bağ-Kur primleri yüzde 27'lik zam sonrasında esnaflar için 9.680 TL'ye çiftçiler için ise 9.950 TL'ye çıkacak.