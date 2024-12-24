Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
Bakan Yerlikaya olay yerinde! Patlamada ölü sayısı değişti
PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
PKK'lı teröristler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı
Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı

Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Semih Öz, Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Türkiye'deki vergi uygulamalarının değerlendirildiği programda Prof. Dr. Öz, "Diğer ülkelere kıyasla Türkiye'de az vergi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Semih Öz, Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Türkiye'deki vergi uygulamalarının değerlendirildiği programda Prof. Dr. Öz, "Diğer ülkelere kıyasla Türkiye'de az vergi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kamunun gelirleri arasında KDV ve ÖTV'nin önemli yer tuttuğunun altını çizen Prof. Dr. Nuri Semih Öz şöyle konuştu: Türkiye'de makro ekonomisine baktığımızda şunu görüyoruz: Türkiye'nin enflasyonla mücadele ettiğini görüyoruz. Dolaysıyla devlet bir taraftan kamu harcamalarını finanse etmeye çalışıyor bir taraftan da enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Dolaysıyla Türkiye'deki vergi sistemi bu iki amaca dayanıyor. 2025 yılı bütçe kanununda kamu harcamaları yaklaşık 14 trilyon olarak öngörülmüş, buna karşılık kamu gelirleri ise 12 trilyon lira civarında. KDV ve ÖTV yine bütçe gelirleri arasında öncelikli yer tutacak."

Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz

2025 YILINDA HANGİ VERGİLERİ VERECEĞİZ?

"Yeniden değerleme oranına göre birçok veri artacak. Bunlara örnek olarak MTV, emlak vergileri artacak ama yeniden değerleme oranında artacak, damga vergisi, harçlar, pasaport harçları buna bağlı tüm vergilerde bir artış bekleniyor. İlave olarak vergi cezalarında da bir artış bekleniyor."

"Bir birey alışveriş yaptığında fiş almazsa bunun cezası 5 bin liraydı. Bu da % 43,93 oranında artacak. Vergi cezaları da artacak ama diğer taraftan yeni vergiler de geliyor. Bunlardan bir tanesi kurumsal mükellefler için asgari kurumlar vergisi düzenlemesi. Geçtiğimiz günlerde de bazı vergilerde artışlar oldu. Örneğin mevduat faiz gelirleri üzerinde bir artış oldu. Bu vergiler %5'ten kademeli olarak %10'a çıkartıldı. Yine iştirak hisselerinde kurumsal vergi mükellefleri için bir vergi istisnası oranında indirim oldu. %75'ten %50'ye indirildi. Dolaysıyla bir taraftan yeni gelen vergiler var bir taraftan da yeniden değerleme oranına göre bir artış var. Dolaysıyla vergilerde iki türlü bir artış var."

Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz

"AZ VERGİ VERİYORUZ"

"Diğer ülkelerle karşılaştırırsak eğer Türkiye'de gayri safi hasıladan toplanan vergiler ya da vergilerin gayri safi hasılaya oranı diğer ülkelere göre daha düşük, yüzde 20'lerde. Bazı ülkelerde bu oran örneğin %44 civarında. Kuzey Avrupa ülkeleri geleneksel olarak yüksek vergi ödüyorlar. Buna karşılık bazı ülkeler; Meksika, Kostarika gibi ülkeler bizden daha geride. Böyle bir karşılaştırma yaparsanız Türkiye'de mükellefler ya da Türkiye'de yaşayanlar daha az vergi ödüyorlar ama diğer taraftan bu konuyu şöyle değerlendirmek gerekiyor. Vergiyi kimler ödüyor? Vergiyi ödeyen kişi sayısı az ise ya da gelir dağılımı bozuk ise vergi yükü belirli kişilerin üstündeyse bu durumda bu kişilere daha fazla vergi yükü düşüyor."

Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Oğlunu öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği video ile şoke oldu
img

"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı
img

Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
Yücel ve Adalı'nın yönetim kurulu listeleri belli oldu
Patlamada ihmal var mı?
Patlamada ihmal var mı?
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, görüntüyü izlemeniz lazım
Öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği görüntüyle umutlandı: Videodaki benim oğlum
Oğlunu öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği video ile şoke oldu
Orban, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceği ile ilgili tarih verdi
Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi

Son Dakika Haberleri

Yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman verilecek? MasterChef'te Finale Yaklaşılıyor: Puan Durumu ve Ceket Kazananlar MasterChef 3. CEKETİ ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü önlüğü kim giydi 24 Aralık Salı? Sen Ağlama İstanbul 3. bölüm tek parça HD izleme linki! 25 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sen Ağlama İstanbul 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Ağlama İstanbul 3. bölüm CANLI HD izle Star TV! 25 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.