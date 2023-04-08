PROF. DR. AYDIN HAMSİ, TÜRK SOMONUNUN YEMİ OLDU

ORDU Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, Bu sene yakaladığımız hamsiyi, insan gıdası olarak tüketemedik. Fabrikalarda ham madde olarak değerlendirdik. Bu da bizim, Karadeniz'de kültür balıkçılığını yapmış olduğumuz Türk somonunun yemi oldu. Hamsiyi biz yiyemiyoruz, somon yiyor dedi.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunda sona yaklaşılıyor. Karadeniz'de palamut bereketiyle sezonu açan balıkçılar, hamside umduğunu bulamadı. Karadeniz'de avlanabilir boy uzunluğu 9 santimin altında kalan hamsinin popülasyonu olumsuz etkilendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nden derlenen verilere göre, hamsi avcılığındaki düşüş bu yılın rakamlarına da yansıdı. Kentte 2021 yılında 1 milyon kiloya yakın hamsi avcılığı yapılırken, bu rakam 2022'de 716 bin 640 kilograma düştü.

ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, şubatta Marmara Bölgesi'nde uygulanan hamsi av yasağının, Karadeniz Bölgesi'nde de uygulanması gerektiğini söyledi. Yasağın her 2 bölge için uygulanmasının doğru karar olacağını belirten Prof. Dr. Aydın, bu yıl küçük boyutta yakalanan hamsilerin balık unu ve yağı fabrikalarında işlenmek için gönderildiğini, bu durumun da hamsi stoklarında çöküşe neden olduğunu ifade etti.

'HAMSİYİ BİZ YİYEMİYORUZ, SOMON YİYOR'

Hamsinin somon yemi olarak kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, Sezon başladığı zaman, kasım ayında ilk av almaya başladığımızda, hamsi boylarında çok küçülme vardı. Fakat bir türlü hamsi avcılığı yasaklanmadı. Bu kasım ayında hamsi stokunun çok küçük boylarda olması, zaten bu sezonun küçük boylarla geçeceğini belli etmişti ama bu önlemi hala alabilmiş değiliz. Dolayısıyla bu küçük boyutlu hamsiler piyasaya insan gıdası olarak çıkmadı. Daha çok dökme balık olarak balık unu, balık yağı fabrikalarına gitti. Biz bu sene yakaladığımız hamsiyi insan gıdası olarak tüketemedik. Fabrikalarda ham madde olarak değerlendirdik. Bu da bizim Karadeniz'de kültür balıkçılığını yapmış olduğumuz Türk somonunun yemi oldu. Gariptir ki hamsiyi biz yiyemiyoruz, somon yiyor. Normal şartlarda bu hamsinin insan gıdası olarak tüketilmesi gerekmektedir. Son zamanlarda hamsi stokundaki çöküşten sonra bence kesinlikle ve kesinlikle hamsiyi fabrikalarda değil, insan gıdası olarak tüketmek gerekmektedir. Böyle güzel bir balık varken, besin değeri yüksek böyle bir balık varken ve Türk halkı tarafından da en çok sevilirken niye biz hala hamsiyi fabrikalarında somona yediriyoruz, onu anlamış değilim diye konuştu.

'İKİ YILLIĞINA HAMSİ AVCILIĞI TAMAMEN YASAKLANMALI'

Hamsi avcılığının 2 yıl süreliğine yasaklanması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Aydın, Dolayısıyla hamsinin gelecek sezonda mutlaka yasaklanabileceğini söyleyebilirim. Bu böyle devam etmez. Normal şartlarda gelecek sezonda yakalayacağımız büyük hamsileri bulma şansımız yok. Çünkü onları bu sene Karadeniz'de katlettik, şu anda Gürcistan Abhazya bölgesinde katletmeye de devam ediliyor. Dolayısıyla seneye de hamsi yok öyle olacak, böyle olacak hikayelerini kimse anlatmasın. Biz şu anda gelecek senenin hamsisini de fabrikalarında yok etmiş durumdayız. Stoklarımız ciddi bir şekilde çöküş eğilimindedir. Bu çöküş eğilimini de düzeltmenin tek yolu belki 2 yıllığına hamsi avcılığının tamamen yasaklanma yoluna gidilmesidir. Bu önümüzde duran seçeneklerden bir tanesidir. Çünkü zamanında küçük boy hamsilerin yakalanmasını yasaklayamadığımız müddetçe toptan yasaklanma yolunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bundan balıkçı mağdur olacak ama bu mağduriyetin sebebi de balıkçının kendisidir. Bu şekilde katliam yapmasa, bu şekilde küçük boy hamsileri fabrikalara yollamasa, sürdürülebilir şekilde biz hamsi stoklarını sürdürebileceğiz dedi.

Aydın, hamsi stoklarında yaşanan düşüşün ardından balıkçıların istavrit avcılığına yöneldiğini ve bu durum nedeniyle istavrit stoklarında da düşüş yaşanabileceğini sözlerine ekledi.