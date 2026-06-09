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Kamu alımlarında uluslararası işbirliğini güçlendirecek forum KİK ev sahipliğinde toplandı

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Dünya Bankası öncülüğünde başlatılan ve kamu alımlarında dürüstlük, yönetim ve açıklık ilkelerini ele alan PRIMO Forumu’nun 18’incisi, Kamu İhale Kurumu ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi. Foruma 120’ye yakın katılımcı iştirak ederken, yapay zekanın kamu ihalelerinde kullanımı gibi güncel konular masaya yatırıldı.

Dünya Bankası tarafından 2005'te başlatılan "Procurement, Integrity, Management and Openness" Forumu'nun (PRIMO) 18'incisi Kamu İhale Kurumunun (KİK) ev sahipliğinde düzenlendi.

KİK'ten yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası tarafından 2005'te başlatılan, zaman içinde diğer çok taraflı kalkınma bankalarının da dahil olduğu forumun 18'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kamu alımlarında dürüstlük, yönetim ve açıklık ilkeleri çerçevesinde uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı PRIMO Forumu kapsamında, kamu alımları alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında güncel gelişmeler ve iyi uygulama örnekleri ele alındı.

KİK ev sahipliğindeki foruma, yaklaşık 120 katılımcı iştirak etti.

Etkinlikte, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), STK temsilcileri ile akademisyenler yer aldı. Foruma ayrıca Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkmenistan ve Ukrayna'nın kamu ihale otoritelerinden temsilciler katıldı.

Forumun açılış konuşmalarını KİK Başkanı Hamdi Güleç ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez yaptı.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Bölgesel Satın Alma Yöneticisi Felipe Goya da PRIMO Forumu'nun amaçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapay zekanın kamu ihalelerinde kullanımı ele alındı

Forumun ilk gününde, yapay zeka ekosisteminin düzenleyici çerçevesi ve operasyonel boyutları ele alındı.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği yapay zeka mevzuatı, kamu alımlarında yapay zeka kullanımına ilişkin yönetişim ve düzenleme yaklaşımları, veri altyapısı ve birlikte çalışabilirlik, yapay zekaya hazır kamu ihale sistemlerinin oluşturulmasına yönelik stratejiler ile farklı ülke uygulamaları değerlendirildi.

Ayrıca, yapay zekanın ihale stratejisi ve planlamasında kullanımı, kamu alımlarında stratejik karar alma süreçlerine katkıları ile sürdürülebilir satın alma uygulamalarının geliştirilmesindeki rolü üzerinde duruldu.

Etkinliğin ikinci gününde de Türkiye'nin dijital dönüşüm tecrübeleri ile elektronik kamu alımları alanındaki uygulamalar paylaşıldı. Bu kapsamda, veri analitiği, denetim süreçleri ve rekabetin korunmasında yapay zeka teknolojilerinin kullanımına ilişkin sunumlar yapıldı.

Ayrıca Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan ve Arnavutluk tarafından kamu alımlarında yapay zeka uygulamalarına ilişkin ülke deneyimleri aktarılarak, yapay zekanın kamu alımları süreçlerine etkileri, bu alandaki güncel gelişmeler ve geleceğe yönelik yaklaşımlar ele alındı.

Kaynak: AA / Mert Davut
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